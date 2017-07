Durch die Blume Löbau geht in die Werbeoffensive für den Tag der Sachsen. Und hat dabei neben Tausenden Flyern auch eine besonders blumige Idee.

Blumenschriftzug „Tag der Sachsen“ am Promenadenring in Löbau. © Bernd Gärtner

Man muss schon zwei Mal hinschauen, bevor man erkennt, was sich da an der Rabatte am Promenadenring verbirgt: Die orange-farbenen Blumen werben für den Sachsentag in Löbau. „Tag der Sachsen“ steht da am Straßenrand. Den originellen, gepflanzten Schriftzug haben die Mitarbeiter der Löbauer Stadtgärtnerei vor wenigen Tagen gestaltet.

Es ist nicht die einzige Werbemaßnahme für das große Sachsenfest Anfang September. Löbau hat bereits den Gusseisernen Turm als Plüsch-Souvenir herausgebracht. Seit neustem gibt es ein weiteres Sachsentag-Andenken, wie die Stadtverwaltung informiert: ein Ansteck-Pin. Das kleine Accessoire, das sich an Jacke, Kragen oder Tasche anstecken lässt, gibt es für 1,50 Euro in der Löbauer Tourist-Information am Rathaus. Die Mitarbeiter des Projektbüros haben derweil in der vergangenen Woche weite Strecken zurückgelegt, um für den Sachsentag in der Stadt zu werben. In ganz Ostsachsen und bis nach Dresden sind sie jetzt unterwegs gewesen, um Flyer und andere Werbematerialien für den Tag der Sachsen zu verteilen. Vom Senftenberger See über den Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau bis zum Burg und Kloster Oybin haben die Mitarbeiter vom Projektbüro „Tag der Sachsen“ insgesamt rund 800 Kilometer zurückgelegt. An touristischen Anziehungspunkten haben sie verschiedenste Werbematerialien hinterlegt. Dabei haben sie selbst entdeckt, wie viele Möglichkeiten für unterschiedlichste Erlebnisse es in der Region Ostsachsen eigentlich gibt.

Stolz auf den Einsatz aller Kollegen ist auch Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos). „Das lässt sich nicht alles am Computer erledigen, da ist echte Manpower gefragt“, sagte der Oberbürgermeister jüngst im Stadtrat. Das Engagement der Mitarbeiter lobte er sehr. So seien viele Arbeiten mit Aufwand und persönlichem Einsatz verbunden, zum Beispiel auch die Akquise von Sponsoren. Viel zu tun haben auch die Mitarbeiter im Projektbüro, die sich um die Anträge für Anwohnerparkplätze und Einfahrtgenehmigungen kümmern. Hier gehen jetzt nach und nach die Anträge der Einwohner ein. (SZ/rok)

zur Startseite