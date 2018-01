„Durch den Turm bin ich hier heimisch geworden“ Der Unternehmer Gusztáv Gál hat jahrelang den Drehkran in Merschwitz saniert. Jetzt will er das Bauwerk verkaufen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Gusztáv Gál im Dachgeschoss des Merschwitzer Turmdrehkrans, der für Veranstaltungen gemietet werden kann. Im Hintergrund ist die Kirche Boritz auf der anderen Elbseite zu sehen. © Sebastian Schultz Gusztáv Gál im Dachgeschoss des Merschwitzer Turmdrehkrans, der für Veranstaltungen gemietet werden kann. Im Hintergrund ist die Kirche Boritz auf der anderen Elbseite zu sehen.

Das verfallene Denkmal während der Sprengung des Schornsteins im März 2007.

Das Gebäude von außen.

Merschwitz. Wenn Gusztáv Gál früher mit dem Rad an der Elbe unterwegs war, hatte er nur ein Kopfschütteln für das große Grundstück in Merschwitz übrig. „Hinter der Mauer sah es wüst aus“, erinnert sich der Geschäftsführer eines Glaubitzer Montagebetriebes. Ein baufälliger Turm und ein 25 Meter hoher Schornstein ragen empor, große Steine liegen überall herum. Doch das Interesse des gebürtigen Ungarn ist geweckt. Nicht nur einmal schleicht Gusztáv Gál über das zwei Hektar große Areal, erfährt erste Hinweise zur Geschichte des einstigen Sägewerks – und verliebt sich jedes Mal ein Stückchen mehr.

Doch während der Unternehmer noch schwärmt, verkauft der damalige Eigentümer das Areal an einen Investor aus der Schweiz, der dort für 19 Millionen D-Mark ein Hotel mit 80 Betten sowie eine Mehrzweckhalle für Sport- und Kulturveranstaltungen bauen und im alten Turmdrehkran ein Weinbaumuseum einrichten will. Der Gemeinderat stimmt dem Projekt zu, Förderanträge werden erarbeitet – bis das Hochwasser 2002 alle Pläne zunichtemacht. Der Investor springt ab. „Da habe ich meine Chance gewittert“, sagt Gusztáv Gál. Im Januar vor genau zehn Jahren ersteht der Unternehmer die „Müllhalde“ preiswert, wie er selbst sagt. Ein Mammutprojekt beginnt.

In den ersten Wochen und Monaten wird das Grundstück entrümpelt und der einsturzgefährdete Schornstein gesprengt. Weil Pläne fehlen, lässt er vom Glaubitzer Papierkünstler Horst Schubert nach alten Fotos ein Modell als Vorlage für die Handwerker anfertigen. Zwei Jahre braucht es dann, um die Außenhülle des technischen Denkmals zu sanieren, über dessen Baukunst Gusztáv Gál noch immer ins Schwärmen gerät. „Der Sägewerk-Besitzer Schulze hat hier Pionierarbeit geleistet“, sagt er. Seit Ende des 19. Jahrhunderts wurde auf dem Grundstück böhmisches Floßholz in einem Dampfsägewerk verarbeitet, das von der drittältesten Dampflokomobile im deutschsprachigen Raum angetrieben wurde. Und weil Otto Schulze die Stämme leichter bewegen wollte, baute er sich 1921 einfach einen eigenen Turmdrehkran dazu – außen rund, innen achteckig und aus Steinen, die aus dem eigenen Granitsteinbruch in Zadel stammten. „Der Turm ist meines Erachtens nach einzigartig“, sagt Gusztáv Gál.

Sein oberstes Ziel ist deshalb, das Denkmal zu erhalten. Im dritten Obergeschoss sind die riesigen Zahnräder und eine Art Eisenbahnschiene noch deutlich sichtbar, die die damalige Funktionsweise des Drehkrans gut erkennen lassen. Unter dem Dach sollte ursprünglich ein kleines Café einziehen, jetzt ist daraus ein Veranstaltungsraum mit Einbauküche geworden. In den Etagen darunter sind zwei Pensionszimmer entstanden, im Erdgeschoss ein Mini-Museum. So kann der historische Turmdrehkran für Hochzeiten und Familienfeiern und auch von Unternehmen, zum Beispiel für Seminare, angemietet werden. „Das findet großen Anklang, damit habe ich am Anfang gar nicht gerechnet“, so Gusztáv Gál, „auch die Bewohner aus der Umgebung schätzen, was ich hier getan habe. Das ist viel wert für mich.“

Er selbst liebt vor allem die Atmosphäre im Dachgeschoss: „Wenn man fünf Minuten hier oben sitzt, wird alles andere egal“, sagt der Unternehmer. Er mag die besondere Geschichte des Ortes und dass er selbst durch die Arbeit an dem Turm endgültig an der Elbe heimisch geworden ist. Und eigentlich hat er auch noch ganz viel Ideen für das Grundstück.

„Aber im Alter wird mir das zu viel. “ Er habe bereits ein wunderschönes und pflegeintensives Grundstück nur wenige Autominuten entfernt, wo er mit seiner Frau seit vielen Jahrzehnten gern lebt. Der Turmdrehkran steht deshalb zum Verkauf. Aber nur an echte Liebhaber, versteht sich. Der ehemalige Maschinenraum des Sägewerks, dessen Mauern zum Teil noch stehen oder schon wieder aufgebaut worden sind, bleibt deshalb vorerst unvollendet.

www.turmkran1921-merschwitz.de

zur Startseite