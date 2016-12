Duo wollte Handtasche rauben

52-Jährige bei Unfall leicht verletzt Käbschütztal/OT Luga. Ein Subaru (Fahrer 48) fuhr am Freitagmittag in Käbschütztal im Ortsteil Luga die Straße Richtung Löthain. Ein Peugeot (Fahrerin 52) fuhr die Straße Luga aus Richtung Löthain in Richtung Miltitz. Als sich die Fahrerin des Peugeot in die Kreuzung tastete, kam es zum Zusammenstoß mit dem Subaru. Bei dem Zusammenprall wurde die 52-Jährige leicht verletzt. Sie musste ambulant behandelt werden. Der Sachschaden an dem Subaru wurde auf etwa 10000 Euro geschätzt, der am Peugeot auf circa 5000 Euro.

Mit vier Promille Unfall verursacht Zeithain. Mit vier Promille verursachte am Sonntagnachmittag ein 63-Jähriger einen Verkehrsunfall und verließ pflichtwidrig den Unfallort. Dank zweier Zeugen konnte der Mann gestellt werden. Den Zeugen (31/65) war bereits auf der B169 in Zeithain ein weißer Mercedes Sprinter aufgefallen, da der Kleintransporter in Schlangenlinien fuhr. In Höhe des Abzweiges Neudorf fuhr der Mercedes in eine Bushaltestelle und kollidierte mit dem Wartehaus. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10000 Euro am Transporter und dem Wartehaus. Nach dem Aufprall fuhr der Fahrer weiter auf der B169 bis zur Ortschaft Lichtensee. Die Zeugen waren dem Fahrzeug gefolgt und hatten bereits die Polizei verständigt. Kurz nach der Ortschaft Lichtensee stoppte der Transporter. Daraufhin sprachen die beiden Zeugen den Fahrer an und bemerkten Alkoholgeruch. Sie konnten eine Weiterfahrt des Mannes bis zum Eintreffen der Polizeibeamten verhindern. Die Beamten führten einen Atemalkoholtest mit dem 63-jährigen Mercedesfahrer durch. Dieser ergab einen Wert von vier Promille. Daraufhin veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme und nahmen den Führerschein des Mannes in Verwahrung. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Zeugenaufruf nach Parkplatzunfall Großenhain. Freitagvormittag hatte eine 70-Jährige ihren silbergrauen Skoda Octavia auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Theodor-Neubauer-Straße abgestellt. Als sie kurz darauf vom Einkaufen zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden am Fahrzeug. Zeugenaussagen zu Folge war ein dunkler Pkw beim Ausparken gegen den Skoda gestoßen und hatte den Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Anschließend verließ der Verursacher den Unfallort. Der Fahrer des verursachenden Pkw war ein älterer Mann mit weißem Haar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nehmen das Polizeirevier in Großenhain oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.

Audi vor Lokal angefahren – Polizei sucht Zeugen Ebersbach/OT Rödern. Von Freitag auf Samstag beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparkten, einen Audi A6, der auf dem Parkplatz an der Radeburger Straße gegenüber der Gaststätte „Klitzsch“ parkte. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Audi blieb ein Sachschaden von rund 1500 Euro zurück. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer machen könne, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte an das Polizeirevier Großenhain oder unter der Rufnummer 0351 483 22 33 an die Polizeidirektion Dresden.