Duo bei Fahrraddiebstahl ertappt Ein Zeuge hat die beiden Langfinger beobachtet und die Polizei informiert. Die Beamten schnappten die Diebe. Wer vermisst sein Rad?

Symbolbild – Die Polizei rät: gute Schlösser und Codierung helfen gegen Diebstahl. © obs

Riesa. Zwei Riesaer Jugendliche wurden am Donnerstagabend beim Diebstahl eines Fahrrades an einem Einkaufsmarkt an der Dr.-Scheider-Straße beobachtet und durch die Polizei gestellt. Einem Zeugen war das Duo auf dem Parkplatz des Marktes aufgefallen. Als die beiden sich an einem Fahrrad zu schaffen machten und anschließend mit dem Rad das Weite suchten, informierte der Mann die Polizei. Die Beamten fanden die beiden Langfinger schließlich in der Nähe der Hauptstraße und stellten das Fahrrad sicher. Gegen die Jugendlichen – 14 und 15 Jahre – wird nun wegen Diebstahls ermittelt. (SZ)

Der Eigentümer des Fahrrades ist derzeit unbekannt und wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen das Polizeirevier Riesa oder die Polizeidirektion Dresden unter 0351 4832233 entgegen.

