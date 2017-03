Dunkelstunde verärgert Bürger In Hohenlauft funktioniert die Straßenbeleuchtung nicht. In Ullrichsberg fehlt sie. Es geht um die Sicherheit von Kindern.

Seit mehr als einer Woche funktionieren die Straßenlampen in Hohenlauft nicht. Das bemängelte Jens Funke bei der Sitzung des Ortschaftsrates Niederstriegis am Dienstagabend während der Sitzung. Teilweise dunkel sei es auch in Ullrichsberg. „Die Kinder nutzen den Fußweg auf dem Weg zur Bushaltestelle. Auf den letzten Metern ist es stockfinster. Das kann nicht sein. Es muss endlich gehandelt werden“, forderte er. Schließlich wisse man nie, „welche Gestalten draußen unterwegs sind“. Ortschaftsrat Jens Funke ist der Meinung, dass es erforderlich sei, drei Straßenlampen aufzustellen, damit die Wegstrecke ordentlich ausgeleuchtet wird. Das gebe mehr Sicherheit. Und zwar nicht nur den Kindern und sonstigen Fußgängern, sondern letzten Endes auch den Kraftfahrern, die die Personen früher bemerken.

Der Niederstriegiser Ortsvorsteher Heinz Martin schließt sich dieser Forderung an. „Wir werden uns darum kümmern und nochmal bei der Stadtverwaltung in Roßwein nachhaken, was man da machen kann“, sagte er.

