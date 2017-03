Dunkelstunde am Kirchplatz In den vergangenen Tagen sind vier Straßenlaternen dunkel geblieben. Nun wird nach der Ursache gesucht.

Vier Straßenlaternen am Kirchplatz in Leisnig sind dunkel geblieben.Vermutet wird ein Kabelfehler. © Dietmar Thomas

In den vergangenen Tagen sind vier Straßenlaternen am Kirchplatz dunkel geblieben. Stadtelektriker Bernd Starke geht von einem Kabelfehler aus. In dieser Woche wird der Fehler geortet. Daraufhin geht es an die Reparatur.

Weitere Probleme mit der Straßenbeleuchtung hat es am unteren Markt, am Peter-Apian-Platz sowie am Lichtenberg gegeben. Dort allerdings konnten die Straßenlampen wieder zugeschaltet werden.

Auch in diesen Bereichen soll es eine Fehlersuche und gegebenenfalls Reparaturen geben, kündigte die Stadtverwaltung in der Sitzung des Technischen Ausschusses an. Dabei informierte Bauamtsleiter Thomas Schröder über ähnlich Probleme in den dörflichen Regionen. Dort sei die Wartungsfirma aus Mutzschen zum Einsatz gekommen. (DA/sig)

