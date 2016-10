Dunkelheit an der Hocksteinschänke Ein Blitz beschädigte die Lampen an der Kreuzung. Eine neue Beleuchtung wird teuer. Zu teuer.

An der Hocksteinschänke hat ein Blitz die Straßenbeleuchtung ausgeknipst. Es bleibt auch weiter erst mal dunkel.

Die Straßenbeleuchtung an der Kreuzung Hocksteinschänke zwischen Hohnstein und Rathewalde soll weiter außer Betrieb bleiben. Darüber informiert Bürgermeister Daniel Brade. Dabei ist die Straßenbeleuchtung überhaupt noch nicht alt. Die sparsamen LED-Lampen wurden erst Anfang dieses Jahres für 3 000 Euro an der Kreuzung montiert. Die Stadt hatte die Kosten übernommen. Allerdings ahnte damals niemand, dass am 27. Mai bei einem heftigen Gewitter der Blitz einschlagen und die Lampen komplett zerstören wird. Doch so ist es geschehen. Auch die Hocksteinschänke selbst trug Schäden davon. Eigentlich könnte die Stadt nun eine neue Beleuchtung installieren, um wieder Licht auf die dunkle Kreuzung zu bringen. Das Problem allerdings sei, so der Bürgermeister, dass die Straßenbeleuchtung nicht versichert ist. Somit müsse die Stadt den Schaden selbst tragen. Das Bauamt hat sich deshalb Gedanken gemacht und sich für eine eigene Stromversorgung mit Zähleranschluss sowie für eine Erdverkabelung für diesen exponierten Bereich entschieden. Derzeit werden die Kosten für diese Neueinrichtung erhoben. In diesem Jahr werde aber nicht mehr gebaut, da die Stadt noch in die Beseitigung der Schäden durch den Starkregen investieren muss. Das Vorhaben wird für 2017 anvisiert. Der Stadtrat hatte dem bereits so zugestimmt. (SZ/aw)

zur Startseite