Dumperrennen stehen fest Die Deutsche Meisterschaft startet auch in diesem Jahr wieder in Adelsdorf. Doch zuvor gibt es einen Wintertest.

Adelsdorf/Quersa. Grützwurst, immer nur Grützwurst. Davon haben die hiesigen Dumperrennfahrer aus Adelsdorf und Quersa gehörig die Nase voll. Traditionell bestimmt der Deutsche Mannschaftsmeister wo und wann die große Sause zum Saisonabschluss stattfindet. Und natürlich hat das siegreiche Dumperteam auch das Recht des Gastgebers, die Essen auszuwählen. Seit Jahren sind das die Dumperfahrer aus Lehndorf, und die bevorzugen nun mal Grützwurst.

Bereits im vergangenen Jahr wollten die Adelsdorfer und Quersaer Dumperpiloten der Grützwurst-Ära ein Ende setzen. Dafür hatten sie sich erstmals als gemeinsamen Rennteam zusammengetan und hatten den deutschen Mannschaftsmeistertitel nur knapp verfehlt.

Auch in diesem Jahr treten die Adelsdorfer und Quersaer vereint bei der Deutschen Dumpermeisterschaft (DDM) an und hoffen, dass endlich der Knoten platzt und die Titelserie der Lehndorfer gebrochen wird. Einmal muss es ja gelingen. Warum nicht in diesem Jahr?

Für die fünf DDM-Läufe stehen die Termine fest und wurden mit den ausrichtenden Vereinen vereinbart. Die Rennsaison beginnt auch in diesem Jahr in Adelsdorf. Am 29. April, dem Sonntag vor dem Feiertag, trifft sich die Weltelite des Dumperrennsports auf dem Betriebsgelände des Familienunternehmens Wallberg. Es folgen die Rennen in Bad Freienwalde am 3. Juni, in Mildenberg am 8. Juli und in Drebkau am 8. September. Letzteres soll wieder unter Flutlicht ausgetragen werden. Die Nachtpremiere gab es im Vorjahr und kam bei den Fahrer sehr gut an. Das große Saisonfinale soll am 30. September in Lehndorf über die Bühne gehen.

Für alle Dumperfans und Fahrer, die nicht bis zum DDM-Start Ende April warten möchten, gibt es bereits im Februar ein Winterrennen. Es soll am 10. Februar in Adelsdorf auf der Dumperrennstrecke in Adelsdorf ausgetragen werden. Organisiert wird der Wintertest vom Dumperteam Quersa. Ab 10 Uhr ist Fahrerbesprechung. Um 13 Uhr beginnt das Hauptrennen. Für 15 Uhr ist ein Dumperzweikampf geplant. Der ist nicht üblich. Normalerweise werden die Dumperpiloten einzeln auf den Parcours geschickt.

