Dummdreiste Diebe verursachen Schäden Den Bürgermeister der Stadt ärgert es, dass soviel Geld durch Vandalismus den Bach hinunter geht.

Nossens Bürgermeister Uwe Anke ärgern die sinnlosen Verwüstungen durch Vandalen in der Stadt. © Claudia Hübschmann

Leider nicht zum ersten Mal muss Bürgermeister Uwe Anke (parteilos) die Bürger seiner Stadt um zusätzliche Achtsamkeit und gegebenenfalls Meldungen zu Personen bitten, die nichts Besseres zu tun haben als Verschönerungen des Stadtbildes zu zerstören oder gar zu klauen. So geschehen mit einer gespendeten Sitzbank an der Fabrikstraße, wo Bauhofmitarbeiter ein Spendenschild nicht anbringen konnten, weil die Bank verschwunden war. Und auch am Zellsteig sei eine Sitzgelegenheit gestohlen worden, so Anke.

Neben diesen Delikten sind in den letzten Wochen auch neu gesetzte Pflanzen aus den Beeten an der Waldheimer Straße geraubt worden. Die Kosten, die solch sinnloser Vandalismus verursacht, summierten sich jährlich in etwa auf den Preis eines Kleinwagens, so das Stadtoberhaupt. Deshalb sollten sich Bürger, die seltsame Aktivitäten beobachten, umgehend mit der Stadt in Verbindung setzen. (SZ/mhe)

