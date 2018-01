Duljevic muss drei Spiele aussetzen Nach der gelb-roten Karte in Sandhausen erhöht der DFB-Kontrollausschuss das Strafmaß für den Bosnier.

Haris Duljevic verlässt in Begleitung von Betreuern nach seiner gelb-roten Karten das Sandhäuser Spielfeld. © dpa

Dresden. Die Szene in der 54. Minute der Partie beim SV Sandhausen wird für Haris Duljevic und Dynamo Dresden noch eine Weile in Erinnerung bleiben. Der Bosnier hatte da die gelb-rote Karte gesehen, nachdem er mit zu hohem Bein in den Zweikampf mit Tim Kister ging und den Ex-Dynamo an der Brust traf. Eigentlich hätte diese Aktion nur ein Spiel Sperre nach sich gezogen. Doch da der 24 Jahre alte Bosnier mit der Entscheidung nicht einverstanden war, tat er seinen Unmut kund.

Offenbar beleidigte Duljevic dabei den Schiedsrichter, denn der DFB-Kontrollausschuss beantragte drei Spiele Pause für den Flügelflitzer der Schwarz-Gelben. Der Verein stimmte dem Antrag zu, somit ist das Urteil rechtskräftig. Trainer Uwe Neuhaus muss damit in den Partien gegen Bochum, in Fürth und gegen Regensburg auf seine Nummer 11 verzichten. (szo/cdh)

zur Startseite