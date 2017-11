Dulig wirbt mit Meissener In Fernost stellt der Minister in der weltweit größten Couture-Villa Porzellan vor.

„Vielältiges und spannendes Land“ – Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig. © dpa

Nach zwei Tagen in Nanjing ging es am vergangenen Dienstag für die Delegation um Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) weiter nach Shanghai, dem stärksten Anziehungspunkt im Reich der Mitte für ausländische Investoren und Arbeitskräfte.

Hauptanliegen in Shanghai war es für Dulig laut einem Sprecher des Ministeriums, Werbung für das Reiseland Sachsen zu machen. Die Präsentation fand in der weltweit größten Villa Meissen Couture in Shanghai statt. Hier hatte Sachsen seinen großen Auftritt. Unter den Gästen war unter anderem der größte chinesische Reiseanbieter.

„Der Tourismus ist mit einem Jahresumsatz von rund 7,8 Milliarden Euro ein wichtiger Wirtschaftszweig und ein Aushängeschild für Sachsen“, erklärte Dulig. „China bietet eine große Chance für uns, diese wichtige Branche weiter zu stärken. Wir präsentieren uns hier vor chinesischen Tourismusunternehmen und Reisejournalisten als vielfältiges und kulturell spannendes Land.“ Seit 2016 wirbt die Tourismus Marketing GmbH im Auftrag der Staatsregierung in China. (SZ)

