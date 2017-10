Dulig will keine Koalitionsdebatte Der SPD-Landeschef rechnet auf dem Landesparteitag nächste Woche mit neuer Kritik an der Zusammenarbeit mit der CDU.

Martin Dulig (SPD) © dpa

Nicht nur die sächsische CDU, auch der Koalitionspartner SPD hat bei der Bundestagswahl schmerzhafte Verluste hinnehmen müssen. SPD-Landeschef Martin Dulig nannte am Freitag den Stellenabbau im öffentlichen Dienst als einen Grund für das schlechte Abschneiden der Regierungsparteien in Sachsen. Die SPD habe den Stellenabbau der Vorgängerregierung gestoppt, dieser Weg müsse fortgesetzt werden. Darüberhinaus müsse Kommunalpolitik einen größeren Stellenwert bekommen. Viele Bürgermeister seien verärgert über Behörden und Verwaltungen auf Landesebene, die Pläne und Projekte ablehnten, anstatt sie zu ermöglichen.

Das Wahlergebnis wird auch Thema sein auf dem bevorstehenden Landesparteitag der SPD am 21. Oktober in Neukieritzsch südlich von Leipzig. Dulig sagte, er rechne dort mit einer kritischen Debatte über den Fortbestand der großen Koalition in Sachsen. Er selbst halte es trotz des schlechten Abschneidens seiner Partei bei der Bundestagswahl für falsch, mitten in der Legislaturperiode das Regierungsbündnis mit der CDU infrage zu stellen. Dulig: „Die Menschen erwarten, dass sie ordentlich regiert werden.“ Es sei richtig, dass die SPD sich auf Bundesebene für die Oppositionsrolle entschieden habe. Aber in Sachsen sei die Lage anders. Allerdings dürfe die Union im Bund nicht damit rechnen, dass die SPD als Rücktrittsversicherung zur Verfügung stehe, falls die Verhandlungen mit FDP und Grünen scheiterten.

Die Äußerungen von Ministerpräsident Stanislaw Tillich, die CDU dürfe rechts von der Mitte keinen Platz für andere Parteien lassen, wertete Dulig als „reine Rhetorik“. Einen Rechtskurs der Landesregierung werde es mit der SPD nicht geben, sagte er. Er verstehe, dass bei der CDU „die Hütte brennt“, aber Tillichs Probleme seien nicht die Probleme der Koalition. „Ich habe ein großes Interesse daran, die Regierungszeit mit Stanislaw Tillich gemeinsam ordentlich zu beenden.“

Die Delegierten wollen auf dem außerordentlichen Parteitag über Bildungspolitik, sichere Arbeitsplätze durch Tarifverträge und eine Aufwertung sozialer Berufe diskutieren.

