Dulig lädt an den Küchentisch Die Dialogtour des Landeschefs der SPD macht am Dienstag um 19 Uhr in Kamenz Station.

Sachsens SPD-Chef Martin Dulig © Uwe Soeder

Am Dienstag, dem 28. Februar, macht die SPD-Küchentisch-Tour mit einem Stopp in Kamenz zum zweiten Mal Station im Landkreis Bautzen. Mit den Menschen aus Kamenz und Umgebung wollen der SPD-Landesvorsitzende Martin Dulig, der Oberbürgermeister der Stadt Kamenz Roland Dantz und die stellvertretende Vorsitzende der SPD im Landkreis Bautzen Dr. Uta Strewe am Küchentisch ins Gespräch kommen.

Dulig: „Der Küchentisch ist meine Einladung an die Menschen in Sachsen, den Gesprächsfaden mit mir und der SPD aufzunehmen. Mir geht es dabei nicht darum, vorgefertigte Antworten zu geben oder einfache Lösungen zu präsentieren. Es geht um ehrliche Gespräche, schwierige Fragen und ein Austausch auf Augenhöhe.“

Die Kamenzerinnen und Kamenzer sollen mit ihren Fragen den Abend gestalten. „Manche Bürger beklagen, dass sich die Politik immer weiter von ihnen entfernt. Daher will ich Vertrauensarbeit leisten. Ich will gemeinsam mit den Menschen diskutieren und nach Antworten suchen. Vertrauen geht schnell verloren. Es dauert lange, es wieder aufzubauen. Das geht nicht an einem Abend. Aber es soll ein Anfang sein“, so Dulig.

Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung ist öffentlich. Kamenz ist die dritte Station der „Küchentischtour“ 2017. Auf 15 Veranstaltungen 2016 diskutierte der SPD-Landesvorsitzende mit mehr als 1 000 Bürgerinnen und Bürgern. (szo)

Die Veranstaltung findet am 28. Februar, 19 Uhr im Kamenzer Stadttheater statt.

