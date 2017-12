Duisburg wird zum Geduldsspiel Zum Rückrundenauftakt erwartet Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus eine ähnliche Partie wie beim 1:0 Ende Juli. Dabei könnte auch ein Talent aus dem eigenen Nachwuchs zu seinem ersten Einsatz kommen.

Seine Geduld wird wohl auch in Duisburg wieder auf die Probe gestellt: Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus. © Robert Michael

Dresden. Vor dem Spiel beim MSV Duisburg weiß Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus schon, was er nach der Partie am Sonntag sein möchte: „Lieber Weihnachtsmann als Knecht Ruprecht“, sagt der 58-Jährige. Was es dann tatsächlich wird, hängt von seinen Spielern ab. Dabei spielt das Ergebnis noch nicht einmal die entscheidende Rolle. „Wenn das Spiel in geordneten Bahnen läuft, dann sehen wir uns 2017 nicht mehr wieder“, so Neuhaus, dem die Art und Weise des Teamauftritts bei der Entscheidungsfindung helfen soll.

Sollten die Dresdner zum Rückrundenauftakt drei Punkte holen, so wäre der bisherige Rekord an Zweitliga-Siegen in Serie egalisiert. Damit das klappt, zog Neuhaus beim Freitagstraining noch einmal die Zügel an: „Die Trainingswoche war nach den drei Siegen geprägt von Lockerheit und der Vorfreude auf den Urlaub – was auch Gefahren birgt. Deswegen haben wir uns heute noch mal strecken müssen.“ Einer extra Ansage, die Konzentration hochzuhalten folgten unter anderem auch noch besondere Standartübungen.

Beim „bärenstarken Aufsteiger, der seit dem ersten Spiel richtig gut und kompakt steht, egal gegen welchen Gegner es geht“, erwartet der Coach der Schwarz-Gelben „so ein Geduldsspiel wie im Hinspiel“. Um aus diesem auch wieder als Sieger hervorzugehen, sind verletzungsbedingte Umstellungen nötig.

Denn neben den langzeitverletzten Pascal Testroet und Sören Gonther fallen auch Kapitän Marco Hartmann (Muskelfaserriss) und sein etatmäßiger Vertreter im defensiven Mittelfeld, Manuel Konrad (Infekt) für das letzte Spiel des Jahres aus. Dafür ist Niklas Kreuzer wieder fit, sodass Paul Seguin von der Rechtsverteidiger- auf seine Lieblingsposition auf der 6 rücken könnte. Er habe aber auch noch eine andere Idee, versuchte Neuhaus ein wenig Verwirrung zu stiften.

Auch wenn er ankündigte, erstmals Justin Löwe in den Spieltagskader zu nehmen, so dürfte der Noch-18-Jährige sicher kein Kandidat für die Startelf sein. Dennoch zollte Neuhaus dem Nachwuchsmann ein großes Lob. „Er war lange Zeit verletzungsgeplagt, aber er ist ein Kämpfer. Im Training gibt er immer alles und ich traue es ihm zu, seinen Job zu machen, wenn ich ihn für 20, 30 Minuten brauchen sollte.“

Dynamos voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe – Kreuzer, J. Müller, Ballas, Heise – Seguin – Berko, Hauptmann, Lambertz, Duljevic – Röser.

