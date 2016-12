Duftig frische Heide-Bäume Das Forstamt in Ullersdorf bereitet derzeit den Verkauf der Weihnachtsbäume vor. Am Sonnabend ist es so weit.

Am Sonnabend werden am Forstamt in Ullersdorf Weihnachtsbäume verkauft. © Thorsten Eckert

Sonnabendmorgen wird es wieder so richtig voll werden am und ums Forstamt in Ullersdorf. Dann liegt wunderbarer Christbaumduft über dem Radeberger Ortsteil, wenn hier der beliebte Weihnachtsbaumverkauf startet. Frisch geschlagene Bäume aus der Dresdner Heide gibt‘s dann ab 8 Uhr beim Team um die Ullersdorfer Revierförsterin Uta Krauße. „Frischer geht’s kaum“, sagt sie alljährlich. Denn die Bäume werden tatsächlich erst kurz vorm Verkauf geschlagen.

Verkauft wird dabei bis gegen 12 Uhr; aber solange sollte man lieber nicht warten. Denn meist schon weit vor 8 Uhr stehen die ersten Heide-Christbaum-Fans an der Ullersdorfer Hauptstraße an …

