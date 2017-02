Duftende Kamelien sind der Renner Auch aus anderen Bundesländernkommen die Besucher nach Königsbrück – gut informiert.

Auch die Kamelienblütendamen Caprice und Sophia vom Königsbrücker Heimatverein lieben den Duft. © René Plaul

Ein Duft – so zart und doch so faszinierend wie der Hauch einer Fee. So jedenfalls spüren es die Tausenden, die zurzeit im Kamelienhaus Königsbrück die seltenen Duftkamelien bewundern. Jeder ist eingenommen von der betörenden Note. Die Zartheit der Blüten geht auf den Duft über und weiter auf die Zartheit der Jugend – der Kameliendamen. Das nebenstehende Foto muss nicht weiter kommentiert werden.

Es werden große Mengen an den angebotenen Jungpflanzen begehrt, der Heimatverein hat Mühe, für Nachschub zu sorgen. Selbst aus anderen Bundesländern kommt man eigens nach Königsbrück – einerseits ist das Kamelienhaus mit den drei Generationen und dem gegenwärtigen Blütenmeer zu erleben, andererseits gibt es junge Duftkamelien zu erwerben. Hunderte Pflanzen wurden an den vier Öffnungstagen seit Ende Januar bereits verkauft. Reservierungen an Duftkamelien werden (noch) vorgenommen über die Königsbrück-Information: 035795 42555. (SZ)

www.koenigsbrueck.de

