Duftbriefmarke zur Rückkehr der Orangen Zur Wiederbelebung der Orangerie im Zwinger gibt Postmodern eine limitierte Sondermarke heraus.

Der Duft der neuen Zwinger-Orangen kann ab sofort auf den 60-Cent-Briefmarken von „Postmodern“ geschnuppert werden. Bereits vor zehn Jahren hat das Postunternehmen in der Weihnachtszeit eine Marke mit Vanilleduft herausgegeben – laut eigenen Angaben war dies die erste Duftbriefmarke Deutschlands. Ihr Nachfolger hat eine Auflage von 300 000 Stück.

Die Wiederbelebung der Orangerie im Dresdner Zwinger wird an diesem Sonnabend mit einem großen Fest gefeiert. Höhepunkt ist der Umzug vom Stallhof in den Zwinger ab 14.15 Uhr. Dabei wird feierlich das letzte der insgesamt 76 Bitterorangen-Bäumchen an seinen Platz gesetzt.

Im Jahr 1710 ließ August der Starke einige Hundert Orangenbäume im Zwinger aufstellen. Die Pflanzen waren damals ein Symbol für Unsterblichkeit. Im Laufe der Jahrzehnte gingen sie nach und nach ein. Heute ist nur noch eine erhalten. Sie steht in Pillnitz. 2013 kaufte das Schlösserland in Italien neue Bäume und gewöhnte sie nach der Lieferung im Barockgarten Großsedlitz an das neue Klima. Für die Pflege haben sich bislang 50 Paten gefunden.

Die neue Duftbriefmarke ist in allen teilnehmenden Servicepunkten von Postmodern sowie im Onlineshop erhältlich. Postmodern ist ein Unternehmen der DDV-Mediengruppe, in der auch die Sächsische Zeitung erscheint. (SZ/sr)

