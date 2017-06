Dürre auf dem Feld geht ins Geld Hitze und Trockenheit machen den Landwirten im Kreis Sorgen. Im Wald steigen Brand- und Schädlingsgefahr.

Schäden durch die Trockenheit sind nicht nur an einigen Gerstefeldern zu erkennen. Wo der Boden zu wenig Wasser enthält, vertrocknet die Gerste. Gesund sind nur die gelben und grünen Stellen der Getreidepflanze. © Claudia Hübschmann

Die örtlichen Niederschläge vom Dienstagabend waren für viele Beschäftigte in der Landwirtschaft im Kreis Meißen nicht mehr als der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Ein deutliches Wasser-Defizit, speziell im Monat Mai, müssen etwa die Mitarbeiter des Agrarunternehmens Starbach bei Nossen verkraften. Hier zeigen gleich mehrere Kulturen Trockenstress, sagt ein Starbacher Landwirt der SZ. „Wir hatten im gesamten Monat Mai gerade einmal sieben Liter pro Quadratmeter Regen. Da nutzen kurze, sehr lokale Gewitter wenig“, so der Experte.

Wie groß die Schäden an Weizen, Raps, Gerste und Mais sind, lasse sich aber noch nicht sagen. Das hänge auch von den kommenden Wochen ab. Am meisten Sorgen macht dem Landwirt das Gras, welches besonders viel Wasser benötige. „Der erste Grasschnitt ist Anfang Mai erfolgt. Danach hofft man auf ein gutes Wachstum bis zum zweiten Schnitt. Davon kann wegen des geringen Niederschlags bis heute aber nicht die Rede sein“, sagt er. Künstliche Bewässerung gibt es beim Starbacher Agrarunternehmen übrigens nicht. Dazu habe man nicht die technischen Möglichkeiten. Bleibt also nur die Hoffnung auf länger anhaltende Regenfälle in den nächsten Wochen. „Ein schöner Landregen wäre uns dabei natürlich lieber als heftige Gewitter“, so der Landwirt. Die Meteorologen haben im Mai im Durchschnitt in Sachsen etwa nur zehn Prozent des üblichen Niederschlags-Monatsmittels gemessen, wie Karin Bernhardt, Sprecherin vom Landesamt für Umwelt, Geologie und Landwirtschaft, sagt.

Das merkt man auch in der Agrar GbR Naundörfel bei Meißen. Erste Schäden durch die Trockenheit habe man bereits zu verzeichnen. Der Betrieb bewirtschaftet rund 1 250 Hektar Ackerland und baut hauptsächlich Winterweizen, Wintergerste, Winterroggen, Winterraps und Zuckerrüben an und ist als regionaler Spargel- und Kartoffelanbauer bekannt. „Diese Frühsommertrockenheit ist schon ganz schön stark“, sagt Gesellschafter Roland Naumann. Besonders an Getreide seien schon Trockenschäden, die teils nicht mehr reversibel seien, eingetreten, was zwangsläufig Ertragsverluste bedeute. Zwar habe der Regen am Dienstag und Mittwoch etwas Entspannung gebracht, aber nun folgten ja wieder drei heiße Tage.

Heiko Hennersdorf, der Feldbau-Vorstand der Agrargenossenschaft Radeburg, sieht das derzeit anscheinend idyllische Bild von rotem Mohn, blauen Kornblumen und gelbem Rapsfeldern, mit anderen Augen. Denn der Fachmann weiß, dass es trügerisch ist. „Durch die Trockenheit und Hitze hat der Weizen auf den Kuppen und den Standorten mit leichten Böden vier Wochen früher als sonst mit Wachsen aufgehört. Jetzt wird er nur noch reif.“ Darauf, wie groß die Verluste am Ende sein werden, will sich der Landwirt aber noch nicht festlegen. Auf den laut Wetterbericht angekündigten Regen ab Sonnabendabend hoffen auch die Forstleute. In den Wäldern im Landkreis Meißen und in der Dresdner Heide galt in den vergangenen Tagen die dritte von fünf Waldbrand-Gefahrenstufen.

„Am Pfingstsonnabend muss auf die Stufe vier erhöht werden“, sagt Markus Biernath, der Leiter des Forstbezirks Dresden. „Das bedeutet hohe Waldbrandgefahr. Waldbesucher sollten auf den Wegen bleiben und besonders aufmerksam sein.“ Rauchen ist ohnehin verboten und auch Grillen und Lagerfeuer seien nicht erlaubt.

Unterschiedlich stellt sich die Situation in Sachen Schädlingsbefall dar. Die Borkenkäfer haben gerade ideale Bedingungen. „In den aufgestellten Monitoring-Fallen übersteigen die gefundenen Tiere deutlich die Zahlen des Vorjahres“, sagt Markus Biernath. Während die Borkenkäfer den Fichten gefährlich werden, hat die Eiche mehr Glück. „Diese weisen anders als im Vorjahr einen nur geringen Schädlingsbefall auf.“ Grund dafür, so der Forstmann, könnten die späten Luftfröste gewesen sein. Durch diese hat ein Teil der Eichen und Buchen zwar seine ersten Austriebe verloren, „aber offenbar haben auch viele Schädlinge nicht überlebt“. Die Landwirte in der Region versuchen nun das Beste aus der trockenen Zeit zu machen. Die Hitze der vergangenen Tage haben sie genutzt, um auf einigen Flächen Heu zu machen. und erste Ballen einzufahren.

