Dürfen die Rosenthaler Wölfe geschossen werden? Das Landratsamt Bautzen sieht alle Voraussetzungen gegeben. Das letzte Wort aber hat das Umweltministerium.

Wann wird der Wolf zur Gefahr? Im Fall des Rosenthaler Rudels sieht Bautzens Landrat Michael Harig (CDU) die Grenze erreicht. Er hat das Umweltministerium gebeten, eine Genehmigung zum Abschuss zu erteilen. © dpa

Vom Schaf ist nicht mehr viel übrig: Nur der Kopf und ein paar Fellreste hängen noch am Rückgrat. Kein schöner Anblick für den Rissgutachter vom Landratsamt. Zum zweiten Mal innerhalb einer knappen Woche ist er in den Ralbitz-Rosenthaler Ortsteil Schönau gerufen worden. „Ein Wolfsangriff ist nicht auszuschließen“, so wird seine erste Einschätzung auch diesmal wieder lauten. Erst letzten Dienstag war in Schönau ein Schaf gerissen worden, in der Woche davor waren es drei im benachbarten Cunnewitz.

Der Rissgutachter packt die kläglichen Reste ein. Das Schaf hier dürfte, wenn er richtig gezählt hat, Opfer Nummer 183 in dieser Gegend sein – seit hier ein Wolfsrudel lebt. Ein Schafhalter aus Cunnewitz hat allein schon 64 Tiere verloren. Offenbar helfen da auch kein Stall und kein Elektrozaun mit Flatterband mehr, um die Schafe vor den Wölfen zu schützen.

Für Bautzens Landrat Michael Harig (CDU) kann es deshalb jetzt nur noch eine Lösung geben: Er hat das sächsische Umweltministerium um eine Abschuss-Genehmigung für das Rosenthaler Wolfsrudel ersucht. Diesmal will der Landrat mit seinem Vorstoß nicht wieder scheitern – so wie zuletzt im Mai dieses Jahres, als im Oberguriger Ortsteil Großdöbschütz ein Wolf ganz in Häusernähe aufgetaucht war. Diesmal ist Harig sich sicher, dass sein Antrag auf Recht und Gesetz basiert. Auch die Mitarbeiter in den zuständigen Fachabteilungen des Landratsamts sehen diesmal alle Voraussetzungen für einen Eingriff in den strengen Artenschutz gegeben.

Das letzte Wort aber hat das sächsische Umweltministerium. Das Ministerium wird prüfen, ob die Gründe, die das Landratsamt anführt, den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Sollte das der Fall sein, dann werde das Umweltministerium auch sein Einvernehmen erteilen.

Bisher war das in Sachsen erst ein einziges Mal der Fall. Der Landkreis Görlitz hatte um eine Abschuss-Genehmigung für einen Wolf ersucht, der sich ohne Scheu in eine Ortschaft gewagt hatte. In diesem Fall, so Förster, konnte das Landratsamt Görlitz schlüssig darstellen, dass der Wolf „Pumpack“ unter bestimmten Voraussetzungen Menschen gefährden könnte, und dass kein anderes geeignetes Mittel zur Gefahrenabwehr möglich war. Dieser Begründung habe das Ministerium folgen können. Zu einem Abschuss kam es letztlich aber auch in diesem Fall nicht. Wolf „Pumpack“ hatte sich einfach nicht mehr blicken lassen.

Für Bautzens Landrat ist eine Entscheidung im Fall des Rosenthaler Rudels längst überfällig. Der Artenschutz des Wolfes dürfe nicht über den Schutz der Nutztiere gestellt werden, sagt er und plädiert dafür, dass es einen Ausgleich zwischen den Interessen des Artenschutzes und denen der Nutztierhalter im ländlichen Raum gibt. So sieht das im Grunde auch Sachsens Umwelt- und Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU). Gemeinsam mit seinem Amtskollegen aus Brandenburg hatte er bereits auf der Bundesumweltministerkonferenz im Mai beantragt, die Population der Wölfe in Europa dahingehend zu überprüfen, ob der strenge Schutzstatus auf der derzeit höchsten Stufe noch notwendig ist.

Weit gekommen, so muss sein Pressesprecher zugeben, ist der Minister in dieser Sache aber noch nicht. Die Europäische Kommission lehnt eine Änderung der Artenschutzrichtlinie und eine Neueinstufung des Wolfes bisher ab. Die Umweltministerkonferenz hat aber eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit der Einstufung des Wolfes in der Artenschutz-Richtlinie befassen soll.

Für die Nutztierhalter in Sachsen ist das kein Trost. Sie werden am 19. September in Radibor wieder ein Mahnfeuer anzünden. Gerade jetzt im Herbst müssen sie verstärkt mit Wolfsangriffen rechnen.

zur Startseite