Duell vor dem Bücherregal

Leseduell in der Stadtbibliothek: Annekathrin Trojahn (vorn) gegen Heidelinde Stoermer (hinten links). Dazwischen Moderator Uwe Schulz. Foto: Gernot Menzel © HY-photo Gernot Menzel

Hoyerswerda. Irgendwie kabbeln sie sich den ganzen Tag. Aber selbst wenn es persönlich wird, bleibt letztlich alles auf einer professionellen Ebene. Sie sind Kolleginnen und dennoch ist die eine die Chefin der anderen. Annekathrin Trojahn leitet seit einigen Monaten die Brigitte-Reimann-Bibliothek, Heidelinde Stoermer ist hier seit vielen Jahren beschäftigt. Und wenn sich zwei Bibliothekarinnen miteinander messen wollen, dann ist doch nichts passender als ein Leseduell. Die Premiere gab es im Herbst beim Krimiduell. Und weil ein Duell ja jemanden benötigt, der das bewertet, schlichtend eingreift, übernahm der Autor dieser Zeilen diese Funktion. Am Dienstag gab es nun das zweite Duell. Das Thema hatten die Besucher der ersten Veranstaltung vorgegeben. Die Befragung ergab „Historische Romane“. Knapp 1 100 verschiedene hat die Brigitte-Reimann-Bibliothek im Bestand.

Das Genre liegt Annekathrin Trojahn nicht, wie sie selbst sagt. Sie wählte von Wolfgang Hohlbein das Buch „Mörderhotel“ aus. Es spielt 1893 in Chicago und handelt von einem Massenmörder. Sechs Lesestellen hat sie ausgewählt und trägt sie vor. Wie beim ersten Duell setzt sie auf ihren E-Book-Reader. Heidelinde Stoermer setzt hingegen auf gedrucktes Papier und hat auf ihrem Tisch für ihre sechs Leseproben sechs verschiedene Bücher gestapelt. Philippa Gregory ist gleich zweimal vertreten, entführt in die englische und schottische Geschichte. Man begegnet aber auch dem spanischen Großinquisitor Tomás de Torquemada, Martin Luther und dem Teufel auf der Wartburg sowie dem Vorkoster des Herzog von Corsoli, Ugo DiFonte, im Bereich des heutigen Italien.

Knapp sechzig Plätze für Zuhörer bietet der Raum vor dem Bibliotheks-Tresen. Nur zehn Plätze bleiben am Dienstag frei. Das Publikum folgt gebannt den beiden Vorleserinnen, die ihre Sache verstehen, und ist emotional bei der Sache, wenn die Lesestellen bei der Beschreibung des Todes auf dem elektrischen Stuhl oder dem detaillierten Beschreiben von Pestbeulen und einer Enthauptung dann doch sehr konkrete Bilder erzeugen. Im Gegenzug werden Pointen und das Gezerre der beiden Protagonistinnen gern mit einem Lachen honoriert.

Am Ende ist es so, dass der Moderator, der ja auch ausdrücklich Schiedsrichter sein soll, die Entscheidung trifft: Heidelinde Stoermer ist die Gewinnerin des Abends. Am Vorlesen liegt es nicht. Es ist vielmehr die Auswahl der Lesestellen, die jeweils tatsächlich in die zeit entführen, eine längst vergessene Ära auferstehen lassen. Das „Mörderhotel“ ist dann doch eher ein Krimi, in dem die Zeit, das Drumherum eher weniger eine Rolle spielen.

Der Sieg ist ohne Preis und mindestens zwei Leseduelle folgen ja noch: Das nächste am Tag des Buches im April. Die Auszählung der Stimmzettel des Publikums hat eindeutig ergeben, dass sich die beiden Damen dann im Thema „Humor“ messen müssen. Das könnte heiter werden. (US)

