Duell in der Baustelle Auf der Basteistraße wird unter Sperrung gebaut. Autofahrer teilen sich ungewollt eine Spur.

Verkehr aus beiden Richtungen – da hilft nur rückwärts fahren oder aneinander vorbeiquetschen. © D. Zschiedrich

Eigentlich ist die Verkehrsführung klar geregelt: Wer von der Bastei kommt, kann ohne zu bremsen in die Ortsmitte von Lohmen fahren. Der Gegenverkehr muss laut Schild hinter der Baustelle warten, die noch bis Freitag eingerichtet ist. Doch wer im besagten Gegenverkehr fährt, hat ein Problem: Er sieht das Ende der Absperrung nicht. Auf Gut Glück müssen Autofahrer auf der Basteistraße zurzeit an der halbseitigen Sperrung vorbeifahren. Hier werden Kabelanschlüsse für ein Wohnhaus installiert. Durch die Biegung der Straße kommt es so entlang der Baken zu ungewollten, frontalen Begegnungen. Oftmals ist darin auch der Pendelbus zur Bastei involviert.

Dem Landratsamt in Pirna, zuständig für die Staatsstraße, ist die Problematik nicht bekannt. „Uns liegen bis jetzt keine Beschwerden oder Bedenken zur Situation vor“, so Martina Aurisch vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Man wolle durch die Straßenmeisterei aber in dieser Woche die Situation noch einmal prüfen und eventuell nachbessern lassen. (SZ/nr)

