Landesklasse vorm Anpfiff Duell gegen den Abstieg Der Döbelner SC wird heute beim TSV Schildau antreten. Für beide Mannschaften ist dieses Spiel eine Bestandsaufnahme.

DSC-Kapitän Patrick Peschel wird beim Spiel in Schildau wegen Urlaubes fehlen. © Dietmar Thomas

Während im Sachsenmaßstab ein Pokalspieltag angesetzt ist, werden mit dem TSV 1862 Schildau (16./0) und dem Döbelner SC (15./1) zwei Teams in einer Nachholpartie vom dritten Spieltag aufeinandertreffen. Dabei geht es für beide Vertretungen zwar noch nicht um alles, aber schon um viel, denn der Sieger der Auseinandersetzung hätte im Abstiegskampf drei wichtige Punkte auf der Habenseite. Drei Punkte, die gegen direkte Kontrahenten, wie es hier der Fall ist, doppelt zählen.

Im Vorjahr unterlagen die Mittelsachsen gegen die Schildauer in beiden Spielen (1:2/0:2) und setzten sich damit im Kampf um den Klassenerhalt zusätzlich unter Druck. Eine solche Hypothek zu vermeiden, wird das Hauptziel der Mannschaft von Uwe Zimmermann in Nordsachsen sein, was auch gelingen kann, wenn sich die Mannschaft auf ihre Stärken besinnt und gegen die kämpferisch starken Schildauer gegenhält.

„Wir wollen verhindern, uns wieder in die Bredouille zu bringen. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einer kontrollierten Defensive wollen wir so lange wie möglich hinten die Null halten und unsere Chancen, die wir uns herausspielen werden, versuchen zu nutzen“, sagte DSC-Trainer Uwe Zimmermann, der zu den Langzeitverletzen auf Patrick Peschel und Max Glaffig verzichten muss. „Aber die Truppe ist dennoch gut drauf und wird das als Team kompensieren können.“ (DA/dsc)

