Fußball-Landesklasse Ost. So ein Tore-Durchschnitt, wie ihn Petr Mecir vom Tabellensechsten SV Oberland Spree aufweist, der kann sich sehen lassen. In zwölf Punktspielen hat der Stürmer schon 13 Treffer erzielt. Genauso viele hat Radim Vechet von der SG Crostwitz 1981 auf dem Konto. Aber sein Team ist in dieser Saison schon 13 Mal aufgelaufen. Sowohl Mecir als auch Vechet trafen am vergangenen Wochenende doppelt. Doch während Oberland Spree die Gäste aus Trebendorf mit 5:0 klar besiegte, verlor Crostwitz auf eigenem Platz gegen Dresden Striesen mit 2:4. Dawid Wieckiewicz vom FSV Oderwitz ist der dritte Stürmer mit 13 Torerfolgen – ebenfalls in nur zwölf Spielen. Allerdings hat Andreas Kober vom SV Zeißig als Fünfter mit elf Treffern die Spitze noch längst nicht aus den Augen verloren.

Am kommenden Wochenende haben nun gleich drei der vier Kreisteams Heimrecht. Das Duell der Torjäger steigt am Sonnabend um 13.30 Uhr beim SV Oberland-Spree, der den Tabellenzweiten FSV Oderwitz erwartet. Zeißig muss zur gleichen Zeit beim FCO Neugersdorf II antreten. Am Sonntag ab 13.30 Uhr haben die von Thomas Hentschel trainierten Crostwitzer den SV Fortuna Trebendorf zu Gast. Gleichzeitig erwartet die SG Weixdorf den FV Dresden Laubegast. Die Weixdorfer stehen derzeit mit 20 Zählern auf Platz sieben direkt hinter dem punktgleichen SV Oberland Spree.

Das SG-Team von Trainer Holger Steinhardt feierte am vergangenen Sonntag einen knappen 4:3 (4:1)-Sieg beim SC Borea Dresden und blieben damit ihrer zuletzt eingeschlagenen Linie treu. Zwar wurde diese Partie von den Weixdorfern nicht erst in den letzten Minuten gedreht, aber ein Zitterspiel war dieser vierte Sieg mit einem Tor Unterschied in Folge schon. Auf dem Kunstrasenplatz am Jägerpark zeigten die Gäste in den ersten 45 Minuten eine hundertprozentige Chancenauswertung.

Borea-Coach Elvir Jugo meinte später: „Wir haben mehr vom Spiel, nutzen aber unsere Chancen wieder einmal nicht. Eigener Ballbesitz wird zu leicht vertändelt, der Gegner macht aus jedem unserer Fehler einen Treffer. Da sind wir einfach noch zu grün.“ Der 38-Jährige spielte selbst und erzielte in der 35. Minute sogar sein zweites Saisontor.

Es war nach den Weixdorfer Treffern durch Linus Stanzel (22.) und Marcus Rose (27.) der Anschluss. Doch Weixe legte nach. Felix Röthig traf gleich zweimal innerhalb von 60 Sekunden. SG-Coach Holger Steinhardt war am Ende erleichtert: „Wir hätten heute auch mit einem Unentschieden zufrieden sein müssen, hatten doch mächtig Dusel. Da sind in der zweiten Halbzeit einige graue Haare hinzugekommen.“ (ck/jj)

