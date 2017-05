Duell der Schweigsamen Bundesinnenminister Joachim Herrmann? Viele CSU-Anhänger wünschen sich nach der Wahl einen Minister für die innere Sicherheit aus Bayern.

Es gab Zeiten, da haben sie in der CSU über Bundesinnenminister Thomas de Maizière mindestens ebenso geflucht wie über Kanzlerin Angela Merkel (beide CDU). Während des Höhepunktes der Flüchtlingskrise vor knapp eineinhalb Jahren warfen nicht wenige aus der CSU den beiden kollektives Versagen vor.

Während sich CSU und CDU wegen der nahenden Bundestagswahl am 24. September inzwischen wieder vertragen haben, birgt die Marschrichtung in der Innenpolitik aber weiter viel Konfliktpotenzial. So besteht die CSU weiterhin auf einer Obergrenze für Flüchtlinge, die CDU lehnt es ab. Mit der Wahl von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zum CSU-Spitzenkandidaten – 98,4 Prozent der Delegierten stimmten am Samstag auf dem Listenparteitag für den Franken – bekommt die Debatte nun zwei Gesichter. Denn bislang beansprucht die CDU in Person von Thomas de Maizière das wichtige Amt des Bundesinnenministers.

Obwohl es dem Vernehmen nach keine Absprachen zu Ressortverteilungen nach der Bundestagswahl zwischen der Kanzlerin und CSU-Chef Horst Seehofer gibt, interpretieren nicht wenige die Nominierung Herrmanns als klare Kampfansage an de Maizière. Die beiden Protagonisten wollen sich an den Diskussionen nicht beteiligen. „Ich werde so lange meinen Job hier weiter mit Begeisterung machen und mich in nichts anderes hineinsteigern“, sagte Herrmann wenige Tage vor seiner Nominierung.

Auch Seehofer versucht eine Personaldebatte zu vermeiden, macht aber auch deutlich, dass Herrmann aus seiner Sicht die Idealbesetzung wäre: „Joachim Herrmann ist ein Angebot für etwas, nicht gegen etwas oder jemanden“, sagte er. Herrmann sei fachlich hochkompetent, absolut verlässlich, menschlich integer und auch in der Lage, die schwierigsten Aufgaben zu lösen. Dies wisse auch Merkel zu schätzen,

Trotz der zurückhaltenden Töne in Richtung de Maizière – der CSU-Anspruch auf das Bundesinnenministerium ist unverkennbar: Keine Partei – also auch nicht die CDU – habe mehr politische Kompetenz bei der inneren Sicherheit als die CSU, sagt Herrmann. „Ich bin bereit, dies in den Wahlkampf einzubringen und nach der Wahl auch Verantwortung in Berlin zu übernehmen.“ Nach jemandem, der mit einem Platz im Innenausschuss des Bundestages zufrieden wäre, klingt das nicht. Dazu passt auch die Absprache mit Seehofer, dass Herrmann nur nach Berlin wechseln soll, wenn er Minister werden kann.

Und de Maizière? Am Tag der Herrmann-Kür im CSU-Vorstand Ende April stellte de Maizière in Berlin die Polizei-Kriminalstatistik vor. So konnte er einer Frage nach dem neuen Konkurrenten aus dem Weg gehen. Seine Antwort fiel knapp aus: „Also, alle guten Leute im Team sind willkommen. Aber ich bin erst mal dafür, dass man Wahlen gewinnt – und dazu will ich meinen Beitrag leisten“, sagte de Maizière. Über die Frage, wer nach der Wahl welche Posten bekomme, könnten die Medien spekulieren. Er selbst tue das gewiss nicht.

Herrmann gab sich seither ähnlich diskret und diplomatisch: Auf seinen CDU-Kollegen angesprochen, sagte er vor Journalisten in München, de Maizière sei ein „guter Innenminister“. Was die beiden im anschließenden Telefonat besprechen, bleibt vertraulich. Diskretion sei eine Grundeigenschaft von Innenministern, sagt Herrmann. (dpa)

