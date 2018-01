Duell der Kellerkinder Sonnabend muss Schlusslicht HC Rödertal beim Tabellenvorletzten TV Nellingen antreten.

In der letzten Saison ging Vivien Jäger (mit Ball) noch für den HC Rödertal auf Torejagd. Am Sonnabend spielt sie für den TV Nellingen. © Henry Lauke

Handball-Bundesliga Frauen. Am Sonnabend sind die Rödertalbienen auswärts bei den Schwaben Hornets vom TV Nellingen in der Sporthalle Ostfildern gefordert. Das Duell Vorletzter gegen Letzter dürfte viel Spannung bieten, geht es doch für beide Mannschaften um ganz wichtige Punkte. Nellingen kann mit einem Sieg nicht nur den Drei-Punkte-Vorsprung auf den letzten Platz ausbauen, sondern auch wieder auf einen Nicht-Abstiegs-Rang springen. Für die Bienen hingegen ist ein Sieg beinahe Pflicht, wenn die Mannschaft nicht den Anschluss an die unmittelbaren Konkurrenten verlieren möchte.

Während der HC Rödertal am vergangenen Wochenende spielfrei hatte, musste Nellingen im Viertelfinale des DHB-Pokals zuhause gegen den TuS Metzingen ran. Gegen den glasklaren Favoriten verlor das junge Team von Hornets-Coach Pascal Morgant mit nur einem Tor. Trotz des Ausscheidens dürfte das Spiel Nellingen weiteren Aufschwung geben. Beste Torschützin war erneut Luisa Wolf, eine zentrale Rückraumspielerin, die auch in der Bundesliga die Torschützenliste ihrer Mannschaft mit 56 Treffern vor Annika Blanke mit 53 Treffern anführt.

Das Duell mit dem TV Nellingen ist auch ein Treffen ehemaliger Mannschaftskameradinnen. Kreisläuferin Vivien Jäger, eine ehemalige Rödertalbiene, geht seit dieser Saison für die Schwaben Hornets auf Torejagd. Bei den Gästen gibt es gleich ein paar neue Gesichter. Neben den beiden Neuverpflichtungen Kamila Szczecina und Brigita Ivanauskaite, die bereits im Spiel gegen die SG BBM Bietigheim zu ihrer Premiere kamen, wird Neu-Trainer Maximilian Busch bei diesem Spiel erstmals an der Seitenlinie stehen.

Nur eineinhalb Wochen hatte er Zeit, um die Mannschaft kennenzulernen. Bei seinem Debüt muss er auf die Dienste der verletzten Lisa-Marie Ostwald verzichten. Der Bienentross startet Sonnabend um neun Uhr in Großröhrsdorf und stoppt um 9.30 Uhr am Elbepark Dresden, bevor es dann weiter in Richtung Ostfildern geht.

www.sportdeutschland.tv/hbf

