Duell der Kellerkinder Budissa Bautzen eröffnet die Rückrunde mit dem Heimspiel gegen Auerbach. Kapitän Kolan fehlt aufgrund einer Gelbsperre.

Eine Szene vom verlorenen Hinspiel in Auerbach. Hier wird der Bautzener Josef Nemec (vorn) von Felix Paul (Auerbach) im Strafraum festgehalten und am Abschluss gehindert. Am Ende siegten die Hausherren mit 2:1 (1:0). © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Die FSV Budissa Bautzen (16.) und der VfB Auerbach (14.) eröffnen am Freitagabend die Rückrunde der Fußball-Regionalliga Nordost. Das letzte Pflichtspiel der Spreestädter in diesem Jahr wird um 18 Uhr angepfiffen. Schiedsrichter der Begegnung ist Max Burda aus Berlin. Der 27-Jährige leitet seine 45. Regionalligapartie. Zum Punktspielauftakt hatten die Budissen in Auerbach mit 1:2 (0:1) verloren. Stanley Ratifo hatte doppelt für die Vogtländer getroffen, Jiri Sisler den Anschlusstreffer für Bautzen markiert. Derzeit trennen beide Teams in der Tabelle sechs Punkte.

Budissa zu Hause mit sechs Punkten

Viel Zeit, die Hinrunde in der 4. Liga Revue passieren zu lassen, war nicht. Herbstmeister wurde der FC Carl Zeiss Jena (42 Punkte), gefolgt vom FC Energie Cottbus (35) und dem Berliner AK (33). Auf den Abstiegsplätzen rangieren die TSG Neustrelitz (vier Zähler) und der FSV 63 Luckenwalde (elf) – aber punktgleich mit Budissa Bautzen. Auf die beste Heimbilanz verweist Jena mit 23 von 27 möglichen Punkten, auch auswärts hat Carl Zeiss die Nase vorn: mit 19 von 24 zu vergebenden Zählern. Budissa buchte zu Hause sechs und auswärts fünf Zähler.

Die Fair-Play-Wertung führen die Neugersdorfer an, Budissa steht auf Rang zehn. Auf den mit Abstand besten Zuschauerschnitt verweisen die Cottbuser (4 939), gefolgt von Jena (3 933) und Lok Leipzig (3 499). Budissa Bautzen steht im Zuschauerranking auf Platz 13. Im Schnitt kamen 567 Besucher ins Stadion Müllerwiese.

Zwangspause für den Routinier

„Die Punktausbeute ist für uns natürlich absolut unbefriedigend“, sagt Kapitän Martin Kolan vor dem Heimspiel gegen Auerbach. Der Routinier kann seiner Mannschaft diesmal nicht helfen, muss nach fünf Gelben Karten pausieren. Ungeachtet dessen appelliert der Spielführer an seine Kollegen: „Wir müssen in der Rückrunde in jedem Spiel einhundert Prozent raushauen, um unser Ziel zu erreichen.“

Genau diese Tugenden hatten die Budissen vor einer Woche im Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz vergessen lassen und eine enttäuschende 0:1-Heimniederlage kassiert. Trainer Reimund Linkert: „Wir haben ein extrem schlechtes Zweikampfverhalten an den Tag gelegt.“

Auch der Auerbacher Übungsleiter Michael Hiemisch war zuletzt nicht besser gelaunt. Nach der 1:3-Heimschlappe gegen Babelsberg resümierte er trotzdem: „Die Mannschaft und das Umfeld sind intakt. Es war von Anfang an unser Ziel, die Klasse zu halten. 17 Punkte sind kein Wunschergebnis, aber wir haben 17 Punkte gewonnen.“ Zuletzt fehlten Hiemisch sieben Spieler aus den unterschiedlichsten Gründen, darunter unter anderem auch der Ex-Budisse Daniel Rupf. Hinzu kommt diesmal noch Ex-Dynamo Philipp Krötzsch aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre.

