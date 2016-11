Duell der Brüder Nach seinem Olympiasieg war es ruhig um den Diskuswerfer geworden. Nun trainiert er wieder - auch für das brisante Bruderduell am 10. Februar in Berlin.

Die Diskuswerfer Robert (l) und Christoph Harting (aufgenommen im Sommer 2015) treten bald beim ISTAF Indoor in Berlin gegeneinander an. © dpa

Christoph Harting strahlte wie am sonnigen 13. August in Rio de Janeiro, als die kurze Sequenz von seinem Gold-Wurf noch einmal über die Videoleinwand flimmerte. Beim ersten öffentlichen Auftritt in Deutschland drei Monate nach seinem überraschenden Olympiasieg war der Diskus-Hüne in bester Stimmung, aber auch schon wieder in Kampflaune.

Am 10. Februar steigt in Berlin beim 4. ISTAF Indoor das brisante Bruderduell mit Robert. Und bis zu den nächsten Olympischen Spielen - 2020 in Tokio - will Christoph Harting den Uralt-Weltrekord des heutigen Bundestrainers Jürgen Schult knacken. „Mit meinem Trainer Torsten Lönnfors ist das so angepeilt, dass wir das ganze Training in den nächsten zwei, drei Jahren darauf ausrichten. Da kann man mich beim Wort nehmen“, sagte der 26-Jährige am Donnerstag auf einer Pressekonferenz zum Hallenmeeting in Berlin.

Man wird ihn beim Wort nehmen. Schult hatte die Zwei-Kilogramm-Scheibe noch zu DDR-Zeiten, am 6. Juni 1986 in Neubrandenburg, 74,08 Meter weit geschleudert. Christoph Hartings Gold-Diskus flog in Rio 68,37 Meter weit. Dazwischen liegen Welten.

Gleich zum Auftakt der WM-Saison 2017 können sich die Leichtathletik-Fans auf einen ganz besonderen Höhepunkt freuen: Denn beim ISTAF Indoor wollen sich Christoph und Robert zum ersten Mal als Olympiasieger um den Sieg streiten. Das spektakuläre Bruderduell ist die Attraktion des Hallenspektakels in der Mercedes-Benz-Arena. Der jüngere Harting hatte in Rio überraschend Olympia-Gold gewonnen; Bruder Robert wurde 2012 in London Olympiasieger.

Dass er nach mehrwöchiger Krankheit, einem kurzen Urlaub und nun im Aufbautraining erst Ende Dezember wieder einen Diskus in die Hand nimmt, findet Christoph Harting „total befreiend“. Dennoch freut er sich auf seinen ersten Wettkampf nach dem Olympia-Triumph. „Wer das ISTAF draußen gut findet, der findet es in der Halle bombastisch“, sagte der Psychologie-Student.

Für seinen umstrittenen Auftritt bei der Siegerehrung in Rio - als er auf dem Podest herumhampelte - musste Christoph Harting massive Kritik einstecken. Er hat offenbar daraus gelernt, kommentierte den Fauxpas aber grinsend - mit seinem typischen Humor: „Auf meinem Trainingsplan stand nach Olympia tatsächlich: fünf Minuten stillstehen zur Musik.“ (dpa)

zur Startseite