Duell Delle gegen Krise Seit drei Spielen wartet Fortuna Düsseldorf in der zweiten Liga auf einen Dreier. Und auch sonst haben die Rheinländer noch das eine oder andere Problem(chen).

Anfang November 2016 durfte sich Florian Ballas über einen 3:0-Auswärtssieg bei Fortuna Düsseldorf freuen. © Robert Michael

Wenn am Montag Fortuna Düsseldorf auf Dynamo trifft, dann haben beide Teams etwas gemeinsam: eine Niederlage am vergangenen Spieltag. Auch die Serien siegloser Spiele ist nahezu identisch. Die Rheinländer sind seit drei Ligapartien sieglos, die Schwarz-Gelben seit fünf. Damit hat es sich aber auch mit den Gemeinsamkeiten.

Denn während die Mannschaft von Uwe Neuhaus – in dessen erster Krisensituation seiner Amtszeit – dringend auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis und damit nach einem Weg aus dem Tabellenkeller ist, stehen die Mannen von Friedhelm Funkel trotz der 0:1-Pleite in Ingolstadt als Tabellenzweiter immer noch auf der Sonnenseite der zweiten Liga. Also wenn überhaupt, gibt es bei F95 gerade mal eine Ergebnisdelle.

Und dennoch hat auch die Fortuna ein paar (kleine) Sorgen. Seit dem vierten Spieltag fehlt Stammkeeper Michael Rensing. Allerdings wird der einstige Bayern-Schlussmann seither mehr als ordentlich von Raphael Wolf vertreten, der zu Saisonbeginn von Werder Bremen kam.

Mit Kaan Ayhan fehlte dagegen eine feste Größe in der Innenverteidigung in Ingolstadt wegen einer Gelb-Rot-Sperre. Der 23 Jahre alte Ex-Schalker wäre also gegen Dresden wieder spielberechtigt, laborierte zuletzt aber an einer Kapselverletzung. Auch der Einsatz von Benito Raman ist offen. Der offensivstarke Belgier lief gegen die Schanzer angeschlagen auf und musste kurz vor der Halbzeit verletzt ausgewechselt werden.

Funkel folgerte daraus: „Vielleicht ist es besser, wenn ich weniger auf die Spieler höre, sondern die Entscheidung selbst treffe. Spieler wollen immer spielen. Wenn einer heute nicht hundertprozentig fit ist, macht es keinen Sinn.“

Die Niederlage beim FCI nahm der 63-Jährige gelassen: „Das ist kein Beinbruch. Wir haben unsere zweite Saisonniederlage hinnehmen müssen und konzentrieren uns jetzt voll und ganz auf das Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Ich bin mir sicher, dass wir dann über zwei Halbzeiten eine bessere Leistung zeigen werden.“

Dabei soll auch wieder Routinier Oliver Fink mithelfen. Der 35 Jahre alte Kapitän nahm am Mittwoch wieder das Training auf, nachdem er vier Wochen wegen einer Adduktorenverletzung pausieren musste. Dagegen fehlte sein Vertreter Adam Bodzek.

Dynamos Bilanz gegen Düsseldorf: 15 Spiele, 5 Siege, 6 Unentschieden, 4 Niederlagen. 18:15 Tore.

Dynamos Bilanz in Düsseldorf: 7 Spiele, 3 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. 11:7 Tore.

zur Startseite