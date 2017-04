Dubiose Geldwechsler Unter einem Vorwand fordern Täter auf Autobahnparkplätzen Geld und geben praktisch wertlose Scheine zurück. Die Polizei warnt.

Schaden in Höhe von 950 Euro beziehungsweise 600 Schweizer Franken beklagen zwei Männer, die zwischen Mittwoch und Donnerstag auf Autobahnparkplätzen Opfer von Betrügern geworden sind. Ein 29-Jähriger gab an, dass mehrere Männer auf dem Parkplatz Rödertal ihn bedrängten, ihnen Geld zu übergeben. Begründet wurde dies mit einer Kontrolle. Er übergab ein Bündel von 20 50-Euro-Noten, das er auch zurückerhielt. Jedoch waren 19 Fünfziger durch faktisch wertlose, weißrussische Rubelnoten vertauscht worden. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreife fehlte von den Tätern jede Spur.

Wenige Stunden später wurde von der Raststätte Oberlausitz ein ähnlicher Fall gemeldet. Ein 46-jähriger Mann war aus einer fünfköpfigen Tätergruppe heraus mit Pfefferspray besprüht worden. Er gab an, den Männern sieben 100-Franken-Scheine übergeben zu haben. Auch ihm sind dann Rubel-Noten untergejubelt worden. Beim Versuch, sein Geld zurückzufordern, sei die Situation eskaliert. Die Täter entfernten sich den Angaben nach mit einem in Polen zugelassenen, silberfarbenen Audi A 4. Dem 46-Jährigen entstand ein wirtschaftlicher Schaden in Höhe von 600 Schweizer Franken.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei warnt davor, Fremden Bargeld zu wechseln oder aus einem anderen Grund dieses grundlos auszuhändigen. „Sollten sie, beispielsweise auf einem Autobahnparkplatz, von unbekannten Männern hartnäckig angesprochen, belästigt oder möglicherweise gar bedroht werden, wählen Sie sofort den Notruf der Polizei 110“, empfiehlt Polizeisprecher Thomas Knaup. (szo)

