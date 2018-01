„Du sammeln, ich jagen“ Das viel gefeierte Solo-Stück „Caveman“ gastiert am Sonntagabend im Zittauer Theater. Diese und weitere Veranstaltungen bietet der sz-veranstaltungskalender.com.

Caveman in der Inszenierung von Esther Schweins und der Übersetzung von Kristian Bader ist seit dem Jahr 2000 ein Bühnen-Dauerbrenner in Deutschland. Bereits die Vorlage von Rob Becker avancierte zum erfolgreichsten Solo-Stück in der Geschichte des Broadway. Und auch hierzulande ist dank seinem pointierten Einfallsreichtum und der liebevollen Aufarbeitung tiefer Wahrheiten nebst amüsanter Klischees ist Caveman mehr denn je ein Muss für alle, die eine Beziehung führen, führten oder führen wollen. Schon seit Anbeginn der Menschheit versuchen Mann und Frau leidenschaftlich den gemeinsamen Alltag zu meistern. Oder sogar eine Partnerschaft zu führen. Doch erst im aktuellen Jahrtausend liefert „Caveman – Du sammeln, ich jagen!“den charmanten Beweis, dass sich die grundlegenden Herausforderungen einer Beziehung auch in Zeiten der 3-Zimmer-Eigentumshöhle und der Jagd auf Smartphones nicht wesentlich geändert haben. Eine beziehungsreiche Erkenntnis, die dank des sympathischen Helden Tom jedoch für pures Vergnügen sorgt. Der wird am Sonntagabend, ab 19.30 Uhr, in Zittau gespielt von Karsten Kaie, der seine Schauspielausbildung am legendären Lee Strasberg Theatre and Film Institute in New York absolvierte. Der Wahlberliner hat vielseitige Talente: Im Fernsehen trat er in der „Harald Schmidt Show“ auf. Seit 2001 spielt Kaie „Caveman“ unter anderem in Augsburg, Berlin, Leipzig, München und Passau. Restkarten gibt es ab 22 Euro.

