DTM auch 2018 auf dem Lausitzring Die Rennserie kommt zum Pfingstwochenende nach Klettwitz. Das DTM-Programm bietet aber auch einige Neuerungen.

Ein Foto der Deutschen-Tourenwagen-Masters am Lausitzring vom Mai 2017. © Bernd Settnik/dpa

Klettwitz. Die Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) gastiert auch 2018 auf dem Lausitzring. Die Prüforganisation Dekra als neue Besitzerin der Rennstrecke bestätigte gegenüber der SZ eine Mitteilung von DTM-Chef Gerhard Berger. Die Dekra hatte das Areal am 1. November übernommen und baut es zum größten herstellerunabhängigen Prüf- und Testzentrum für automatisiertes und vernetztes Fahren in Europa aus. Die DTM kommt zum Pfingstwochenende 2018 in die Lausitz.

Moskau gehört in der kommenden Saison nicht mehr zum Programm der DTM. Erstmals werden dafür Rennen auf der Strecke im italienischen Misano ausgetragen. Das geht aus dem Kalender mit insgesamt zehn Veranstaltungen und 20 Rennen hervor, die die DTM-Dachorganisation ITR am Montag für 2018 veröffentlichte. 20 Rennen in einer Saison hat es zuletzt 1994 gegeben.

Die Traditionsstrecke Brands Hatch im Südosten Londons kehrt nach vier Jahren Pause wieder in den DTM-Kalender zurück. „Mit England und Italien kommen 2018 zwei wichtige Märkte von Audi, BMW und Mercedes zurück auf die DTM-Karte“, sagte Gerhard Berger.

Auf dem Hockenheim-Ring finden traditionsgemäß der Saisonauftakt und das Saisonfinale statt. Weitere deutsche Austragungsorte bleiben der Lausitzring, der Nürburgring und der Norisring in Nürnberg.

Mercedes ist 2018 letztmals dabei. Berger bemüht sich noch um neue Hersteller. Neuer TV-Partner ab der kommenden Saison ist Sat.1, die ARD war aus der Übertragung ausgestiegen. (SZ/tbe mit dpa)

zur Startseite