Tischtennis – Bezirksklasse DSV-Reserve in Personalnot Die DSV-Reserve unterlag Tabellennachbar Langenstriegis deutlich mit 4:11.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Mit derzeit nur noch zwei Dritteln seiner Stammbesetzung ist der Döbelner SV II in der Bezirksklasse unterwegs. Neben Michael Heinich musste nun auch Günter Scholz eine Zwangspause einlegen. Und so war es auch nicht verwunderlich, dass die Gäste beim Langenstriegiser SV mit 4:11 unterlagen.

Vor dem direkten Duell der beiden Tabellennachbarn lagen beide Mannschaften in der Gesamtwertung noch gleichauf. Nach der Niederlage ist der Langenstriegiser SV nun aber erstmals in dieser Saison nach Punkten an den Döbelnern vorbeigezogen. Und daran wird schon wohl so kurz vor dem Ende der Saison auch nichts mehr ändern. Und das liegt nicht nur an der Unterbesetzung der Döbelner, denn die Langenstriegiser haben das vermeintlich leichtere Restprogramm zu bestreiten. (DA/jsc)

zur Startseite