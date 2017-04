DSV-Herren belegen Platz fünf Die Saison endete, wie sie begann. Allerdings nicht mit dem gleichen Ergebnis.

© SZ/Uwe Soeder

Für die Landesliga-Mannschaft des Döbelner SV endete die Saison genau so, wie sie begonnen hatte: Mit einem Duell gegen den SV Stahl Krauschwitz. Nur das Ergebnis ließ sich nicht wiederholen. Gewannen die Döbelner das Hinspiel noch mit 9:6, mussten sie sich am letzten Spieltag mit einem Unentschieden zufrieden geben. Damit beenden die Mittelsachsen die Meisterschaft mit 20:16 Punkten auf Tabellenplatz fünf.

Das Duell gegen den SV Stahl Krauschwitz hatte es sich. Alle 16 Partien mussten gespielt werden. Allein die Hälfte endete im fünften Satz. Und die Gastgeber hatten nicht unbedingt das Glück auf ihrer Seite. Denn nur drei der insgesamt acht Begegnungen führten die Döbelner zu einem erfolgreichen Ende.

Besonders hart in Mitleidenschaft gezogen wurde das Doppel Martin Alexander/Torsten Dathe. Nicht nur dass sie das Auftaktdoppel in der Verlängerung des fünften Durchgangs mit 12:14 verloren, sie mussten sich auch im alles entscheidenden Abschlussdoppel beim Zwischenstand von 8:7 mit dem gleichen Resultat geschlagen geben. Keiner der Döbelner kam in Bezug auf die Fünf-Satz-Spiele ungeschoren davon. Die einzige Ausnahme bildete Matthias Stengel, der mit seinen beiden Dreisatzerfolgen im Einzel und dem 3:0-Sieg im Doppel gemeinsam mit Tommy Schulz einen eher geruhsamen Nachmittag verlebte. Tommy Schulz kann auf eine ähnliche Bilanz zurückblicken. Allerdings quälte er sich in seinem Auftakteinzel über die volle Distanz. Damit war er einer von drei Döbelnern, die eine Fünf-Satz-Partie für sich entscheiden konnten. Dies gelang auch noch Torsten Dathe und Ersatzmann Frank Imafidon. Zähler Nummer acht ging auf das Konto von Patrick Käseberg. (DA/jsc)

Döbelner SV - SV Stahl Krauschwitz 8:8

