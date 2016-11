DSDS-Sternchen kommt in den Stern Judith Lefeber wurde in der ersten Staffel der Sendung bekannt – und tritt nun in Riesa auf. Der Veranstalter hofft nicht nur auf den Star-Faktor.

So freizügig wie 2004 auf dem Cover des Männermagazins MMM präsentiert sich Judith Lefeber selten. Am Freitag tritt die Sängerin mit der Elbland Philharmonie im Stern auf. © PR/Mobile Men Magazine

Wer die erste Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ verfolgt hat, dem ist der Name Judith Lefeber sicher noch ein Begriff. Nach den ersten beiden Mottoshows galt die damals 21-Jährige als Favoritin, beide Male stand sie auf Platz eins. Dann gab Lefeber auf – wegen psychischer Probleme. Sieger der ersten DSDS-Staffel wurde 2003 Alexander Klaws. Geschadet hat Judith Lefeber der Ausstieg aus der Fernsehsendung aber offenbar nicht. Neben einigen Studio-Alben zog es sie immer wieder für Musicals auf die Bühne, etwa für Elton Johns „Aida“ in Chemnitz.

Nun kommt Lefeber nach Riesa: Am Freitagabend, 25. November, tritt sie im Stern auf und gibt begleitet von der Elbland Philharmonie Musical-Lieder zum Besten. Die Zusammenarbeit sei über eine gemeinsame Bekanntschaft zustande gekommen, verrät Konzertplaner Thomas Herm. „Wir haben dann im vergangenen Jahr in Wilsdruff sozusagen ein Probekonzert gespielt, das hat wunderbar geklappt.“ Also sei die Idee gereift, gemeinsam mit dem DSDS-Sternchen auch in Riesa und Meißen aufzutreten. Zur Musical-Gala am Freitag wird die heute 35-Jährige Filmmusik und moderne Popsongs in klassischem Gewand präsentieren, darunter beispielsweise „Skyfall“ aus dem gleichnamigen James-Bond-Film oder „Out here of my own“ aus dem Musical Fame.

Konzert zieht jüngeres Publikum an

Der in Indien geborenen Sängerin ist dabei laut Herm anzumerken, dass ihre deutschen Adoptiveltern ihr musikalisches Talent früh förderten, sie zum Klavier- und Ballettunterricht schickten und ihr professionellen Gesangsunterricht ermöglichten. „Es ist schon beeindruckend“, schwärmt Konzertplaner Thomas Herm. „Sie ist ja eine sehr zierliche Person – aber ihre Stimme ist deutlich voluminöser, als man erwartet.“ Man staune, was da für eine „Rockröhre“ vor einem steht. Ob der ehemalige DSDS-Star am Ende auch für eine ausverkaufte Stadthalle sorgt, wird sich zeigen. Noch gibt es jedenfalls Karten für das Konzert am Freitagabend.

Einen Effekt stellen die Verantwortlichen der Elbland Philharmonie aber bereits nach der ersten Musicalgala am vergangenen Sonnabend in Meißen fest: „Wir bemerken eine Verjüngung des Publikums“, sagt Thomas Herm. „Das ist auch Ziel dieser Konzertreihe.“ Sicher trage nicht nur die junge Sängerin dazu bei, sondern auch die Musik, mit der jüngere Generationen vielleicht mehr anfangen können, als mit einem klassischen Konzert. (SZ)

Karten für das Konzert sind für 21 Euro (Viererkarte: 65 Euro/Schüler und Studenten: 6 Euro) in der Riesa-Information unter Telefon 03525 529420 und im Probenhaus des Orchesters unter Telefon 03525 72260 erhältlich sowie an der Abendkasse mit einem Zuschlag von 1,50 Euro. Es fährt ab 17 Uhr ein Konzertbus vom Busbahnhof über Weida und Merzdorf zum Stern. Rückfahrt gegen 20 Uhr.

