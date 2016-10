„Dschungel von Calais“ wird bis Montag abgerissen Nach dem Großbrand gehen die Räumarbeiten im Flüchtlingslager von Calais weiter. In der Nähe halten sich immer noch Menschen auf. Schon bald soll das Lager weg sein.

Ein Bulldozer rollt durch das Lager. © REUTERS

Das von einem Großbrand verwüstete Flüchtlingslager von Calais soll bis Montagabend komplett abgerissen werden. Das sagte die Präfektin des Départements Pas-de-Calais, Fabienne Buccio, am Donnerstag. In den zurückliegenden drei Tagen seien rund 6 000 Menschen in sicherere Unterkünfte gebracht worden. In dem Elendslager lebten zuletzt nach offiziellen Angaben rund 6 500 Flüchtlinge, vor allem aus Afghanistan, Äthiopien, Eritrea oder dem Sudan.

In der Umgebung hielten sich am Donnerstag laut Augenzeugen immer noch Migranten auf. „Die Menschen, die da sind, sind nicht die Menschen, die in dem Camp gelebt haben“, sagte Buccio. Für sie sei das - inzwischen geschlossene - Registrierungszentrum nicht gedacht gewesen. „Calais ist nicht die Lösung für sie.“

Flüchtlinge, die versuchten, in das Camp zu gelangen, wurden von Polizisten in schwerer Schutzkleidung zurückgedrängt. Rund um das Gelände standen Polizeiwagen.

Die Präfektin hatte die illegale Hütten- und Zeltsiedlung am Ärmelkanal bereits am Mittwoch offiziell für leer erklärt. Sie habe keine Kenntnis von neuen Flüchtlingscamps in Calais oder in der Umgebung, sagte Buccio.

Die Auswirkungen der Räumung sind auch in der französischen Hauptstadt zu spüren. In Paris lebten immer mehr Flüchtlinge auf der Straße. In den vergangenen zwei Tagen sei die Zahl um ein Drittel gestiegen, sagte die Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation dem französischen Fernsehsender BFMTV. Mittlerweile schliefen etwa 3 000 Menschen in Zelten und auf Matratzen auf dem Bürgersteig.

Nach Angaben des Pariser Rathauses leben etwa 1 000 Flüchtlinge im Nordosten der Stadt auf der Straße. Bereits vor der Räumung in Calais seien 50 bis 70 Migranten pro Tag in Paris angekommen. Geplant ist die Eröffnung eines temporären Aufnahmezentrums, um die Situation zu entspannen. (dpa)

