DSC-Turnerinnen feiern Auftakterfolg

Die Turnerinnen des Dresdner SC sind mit einem Sieg in die neue Saison der 2. Bundesliga gestartet. Sie gewannen am Sonnabend in Waging am See mit 183,90 Punkten vor dem SSV Ulm mit 181,40 Zählern und dem TSV Berkheim (176,35). „Wir sind happy“, sagte DSC-Cheftrainer Tom Kroker. „Wir haben relativ souverän gewonnen, uns aber dabei acht Stürze geleistet. Es ist also noch Luft nach oben.“ Für seine Mannschaft ist es eine besondere Saison, da sie erstmals seit vielen Jahren wieder einen Wettkampf vor heimischer Kulisse bestreitet. Am 11. November wollen seine Schützlinge beim dritten und letzten Wettkampftag der Liga in der Margon-Arena um den Aufstieg mitturnen.

Für den Tageshöchstwert am Boden sorgte mit 13,250 Punkten Marlene Bindig vom DSC. Sie war an diesem Gerät 2015 Deutsche Meisterin geworden. In der Einzelwertung belegte Bindig den dritten Platz hinter Marieke van Egmond von der Frankfurter Eintracht und Carolina Sanchez Martinez vom TSV Tittmoning. (SZ)

