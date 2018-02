DSC-Kids starten bei Weltklasse-Meeting

Fast 1 000 Teilnehmer aus 88 Vereinen haben dieser Leipziger Leichtathletikveranstaltung das Prädikat „Weltklasse“ verliehen. Auch die 18 daran teilnehmenden Sportler des Döbelner SC werden diesen Wettkampf deshalb nicht so schnell vergessen.

Von den Döbelner Sportlern der Altersklassen 7-10 war Jannik Schneider (8) der erfolgreichste. Er belegte im Medizinballstoßen den dritten Platz, erlief sich über 600m Rang vier und holte im Weitsprung Platz sechs. Die zweite Medaille der Bambini-Gruppe von der Mulde erkämpfte sich Finnja Schönfelder (8). Sie belegte im 600m-Lauf den zweiten Platz. Milli Marx (10) erlief sich über 800m den fünften Platz und lag im 60m-Hürdenlauf in guter Position. Allerdings stürzte sie an der dritten Hürde. In der Altersklasse 10 platzierten sich Enno Reuschel und Oskar Spangenberg mit ihren einzelnen Leistungen hinter den Medaillenplätzen mit persönlichen Bestleistungen. Enno lief über 800m in 2:58,33 min erstmals unter drei Minuten und belegte Platz vier. Oskar wurde in 3:00,67 min Sechster. Im 60m Hürdenlauf erreichte er Platz fünf.

In der Altersklasse 12 und 13 starteten Sascha Jahn (12) Patrick Biendara (12) und Maximilian Skarke (13). Nach den etwas missglückten 60m-Vorläufen, in welchen sich Maximilian etwas verletzt hatte, ging es für ihn zum Kugelstoßen. Nach perfekten Probestößen über die 9-Metermarke, fand er nicht so richtig in den Wettkampf und belegte mit 8.84 m Platz fünf. Danach ließ er die 60m und die Hürden aus, um im Weitsprung noch in den Wettkampf gehen zu können. Wegen der großen Teilnehmerzahl im Weitsprung standen je Wettkämpfer nur drei Versuche zur Verfügung. Maximilian nutzte den ersten Sprung mit 4,56 m zum zweiten Platz. Sascha lief im ersten Zeitlauf aktiv und konzentriert über die Hürden und wurde mit der Zeit von 10,46 s Zweiter. Im zweiten Lauf war nur ein Starter schneller als er und so belegte er in der Rangliste den dritten Platz. Im zeitgleichen Kugelstoßen, wo für ihn durch den Hürdenlauf die Konzentration gestört war, belegte er mit 7,42 m Platz sechs.

Sein Vereinskamerad Patrick Biendara begann das Kugelstoßen gleich mit persönlicher Bestleistung. Er stieß mit 9,11 m erstmals über die Neun-Meter-Marke und siegte in dieser Disziplin überlegen. Somit hat jeder Döbelner Wettkämpfer dieser Altersklasse eine Medaille erkämpft. (DA/dsc)

zur Startseite