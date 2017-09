Landesklasse vorm Auflaufen DSC-Kicker sind in Bringepflicht Soll das rettende Ufer nicht weiter entschwinden, muss die Elf von Uwe Zimmermann in Sermuth wenigstens punkten.

Max Glaffig (links) kehrt in den DSC-Kader zurück. © André Braun

Das Ziel für die Fußballer des Döbelner SC am Sonntag in Sermuth ist klar. Ein Punkt muss her. Besser wären aber im Kampf gegen den Abstieg – bei einem direkten Kontrahenten – drei. Das weiß auch DSC-Trainer Uwe Zimmermann, der die personelle Situation in der Mannschaft leicht verbessert sieht. Max Glaffig und David Banachowicz sind aus dem Urlaub zurück. „Nachdem wir in den vergangenen Spielen nicht die Ergebnisse eingefahren haben, obwohl wir von der Leistung nicht so weit weg waren, sind wir der Überzeugung, in Sermuth etwas zu holen. Wir sind jetzt in der Bringepflicht, denn sonst enteilt uns die Konkurrenz und es wird für uns noch schwerer, als es jetzt schon ist“, sagte der Döbelner Verantwortliche. (DA/dwe)

