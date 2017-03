Fußball – Landesklasse C-Jun. DSC-Jungs kassieren unnötige Niederlage Döbelner kassieren nach zweimaligem Ausgleich zwei vermeidbare Gegentreffer.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Leipzig. Die ersten 20 Minuten des Nachholspiels beim 1. FC Lok Leipzig II gehörten ganz klar den Spielern des Döbelner SC. Angriff auf Angriff rollte auf das Probstheidaer Tor. Allerdings blieben klare Torchancen ungenutzt.

So kam es, wie es kommen musste. Durch einen groben Abwehrschnitzer geriet man in Rückstand. Nichtsdestotrotz wurden die Bemühungen der Döbelner Jungs nach 28 Minuten mit dem 1:1 durch Hans Stiller belohnt. Für den zweiten Durchgang hatte man sich entsprechend einiges vorgenommen. Umsetzen konnten das die Gäste nicht. Der DSC ließ sich klassisch auskontern und fing sich so das 2:1. Auch diesen Rückstand konnten die Döbelner mit dem besten Angriff des Spieles über Kenny Pittroff, Pascal Morgner und letztendlich Hans Stiller egalisieren. Jedoch richtig Ruhe in ihre Aktionen bekamen die DSC-Spieler nicht mehr. Daraus folgte, dass die Tore drei und vier für die Leipziger eher unter der Rubrik Slapstick einzuordnen sind. So stand es plötzlich 4:2 und die Gäste ergaben sich ihrem Schicksal. (DA/dsc)

