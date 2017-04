Fußball – Landesklasse C-Junioren DSC-Jungs feiern Schützenfest Die Muldenstädter bleiben trotz großen Vorsprungs konsequent dran und erarbeiten sich einen hochverdienten Kantersieg.

Mit einem Schützenfest endete das Heimspiel der C-Junioren des Döbelner SC in der Landesklasse Nord gegen den SV Lok Engelsdorf. Von Beginn an ließen die Jungs aus der Muldenstadt keine Zweifel aufkommen, wer als Sieger den Platz verlässt.

Von der ersten Minute an gingen die Gastgeber hochmotiviert in dieses Spiel und waren eindeutig die spielbestimmende Mannschaft. So fiel das 1:0 durch Theo Simon bereits nach sieben Minuten. In der Folgezeit konnten die Gäste noch kämpferisch dagegen halten, waren dann aber im Laufe der Partie eindeutig unterlegen. Bis zur Pause spielten sich die Döbelner durch Theo Simon und Pascal Morgner einen beruhigenden Vorsprung von 3:0 heraus.

Nach dem Wechsel zeigten sich die Hausherren weiter hungrig und hielten das Spieltempo stets hoch. Schön war es auch, dass sich die Ersatzspieler nahtlos in das Spiel einfügten und alle eine gute Leistung ablieferten. Außerdem schwanden dann die Kräfte bei den Gästen aus Engelsdorf und es gestaltete sich nun eine sehr einseitige Partie. Für die tapfer kämpfenden Randleipziger war so absolut nichts zu holen und die Partie endete durch weitere Treffer von Kenny Pittroff, Luca Petzold, Nick Koitsch und Vincent Karnatz mit einem Ergebnis von 7:0. Für die Trainer Henschel und Liebmann war es wichtig, dass die spielerische Überlegenheit nicht in Schönspielerei und brotloser Kunst ausartete, sondern durch zielstrebige Aktionen weitere Tore erzielt wurden. (DA/dsc)

Döbelner SC – SV Lok Engelsdorf 7:0 (3:0)

Döbelner SC: Pinkert, Leutert, Lemke (36. Toni Schmidt), Hachenberger, Simon, Carlo Schmidt, Gaumnitz, Morgner (51. Petzold), Hans Stiller (56. Koitsch), Pittroff (60. Karnatz), Krug (51. Schnack)

Tore: 1:0, 2:0 Simon (7./27.), 3:0 Morgner (30.), 4:0 Pittroff (40.), 5:0 Petzold (56.), 6:0 Koitsch (60.), 7:0 Karnatz (62.)

Schiedsrichter: Sedlaczek (FC Grimma)

Zuschauer: 30.

