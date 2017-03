Judo DSC-Judoka doppelt Sportler des Döbelner Vereins starteten bei zwei Wettkämpfen.

Sieben Sportler der Altersklasse U11 des Döbelner SC starteten waren beim 12. Internationalen Kirschblütencup in Spremberg aktiv. Bei diesem Turnier traten 181 Sportler aus 20 Vereinen, dabei auch aus Polen und Tschechien, auf die Tatami.

Die Gewichtsklasse weiblich -28kg wurde von Lucy Joelle Wetzig vertreten. Sie belegte nach drei Siegen und einer Niederlage einen hervorragenden zweiten Platz. Gleiches gelang ihrer Sportkameradin Anna Lorenz in der Gewichtsklasse -36kg. In der Gewichtsklasse -33kg belegte Anastasia Bregvadze den zweiten Platz, Neele Mitschke und Helene Dettmer wurden Dritte. Alina Schmidt belegte in der Gewichtsklasse -44kg mit einem gewonnenen Kampf den ersten Platz. Anton Peschel -35kg schied dagegen nach zwei Kämpfen aus dem Turnier aus.

Die Döbelner Sportler der Altersklassen U13 und U15 befanden sich gleichzeitig mit 14 Teilnehmern in Riesa zum Stahlpokal. Dabei belegten Tim Schmidt und Sarah Lorenz jeweils einen zweiten Platz. Cedric Schlegel, Franziska Staude, Clara Schlegel, Tim Püchner und Lukas Töpfer erkämpften sich jeweils Platz drei. DA/dsc)

