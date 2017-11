DSC erreicht Pokal-Halbfinale

Piia Korhonen war einmal mehr mit 22 Punkten die erfolgreichste DSC-Scorerin. © Archivbild/Matthias Rietschel

Dresden. Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben die nächste Hürde auf dem Weg ins DVV-Pokalfinale am 4. März in Mannheim genommen. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich im Viertelfinale vor 2200 Zuschauern in heimischer Halle gegen den SC Potsdam mit 3:1 (25:22, 25:19, 21:25, 25:16) durch und steht damit im Halbfinale.

Beide Mannschaften begannen sehr verhalten, vor allem Potsdam leistete sich einige Fehler. So führten die Gastgeberinnen von Beginn an. Zwar kämpften sich die Potsdamerinnen in der Schlussphase heran, aber DSC-Diagonalangreiferin Piia Korhonen verwandelte mit ihrem zehnten Punkt den zweiten Satzball.

Im zweiten Durchgang konnten sich die Waibl-Schützlinge dank druckvoller Aufgaben und einer Steigerung im Angriff deutlicher absetzen und die 2:0-Satzführung erkämpfen.

Im dritten Abschnitt ließ die Konzentration bei den DSC-Damen deutlich nach, sie brachten mit vielen Fehlern den Gegner wieder ins Spiel. Nach dem Satzanschluss durch Potsdam stabilisierten sich die Gastgeberinnen und erhöhten den Druck.

Nach 106 Minuten verwandelte der DSC den ersten Matchball zum Sieg. Korhonen war einmal mehr mit 22 Punkten die erfolgreichste DSC-Scorerin. (dpa)

