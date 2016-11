Drückjagden beginnen Ab sofort führt der Sachsenforst in seinen Revieren wieder Drückjagden durch. Die helfen, den Baumbestand zu erhalten.

Tharandter Wald. Mit dem Hubertustag begann auch in den sächsischen Wäldern wieder die Drückjagd-Saison. Die Jagden dauern bis Ende Januar und finden in jedem Forstrevier durchschnittlich zweimal statt. Darüber informiert der Sachsenforst. Gejagt wird vor allem Reh-, Schwarz- und Rotwild. Waldbesucher werden gebeten, in den kommenden Monaten auf Hinweisschilder im Wald zu achten. Während Jäger an ausgewählten und klar begrenzten Standorten Drückjagden durchführen, dürfen Besucher die jeweiligen Gebiete aus Sicherheitsgründen nicht betreten.

Bei einer Drückjagd wird das Wild mithilfe von Jagdhunden und Treibern vorsichtig aus den Verstecken gedrückt und so in Bewegung gebracht. Jäger, die sich auf Hochsitzen postieren, können dann das Wild tierschutzgerecht erlegen. An den vom Sachsenforst organisierten Drückjagden nehmen vor allem Forstbedienstete teil, aber auch private Jäger und Jagdgäste.

„Wenn zu viele Rehe die Knospen von jungen Ahornen oder Tannen knabbern oder Wildschweine wiederholt auf Nutzflächen nach Nahrung wühlen, müssen Jäger im Freistaat zum Gewehr greifen“, sagt Klaus Kühlung, der Sprecher des Sachsenforsts. Im sächsischen Staatswald seien Drückjagden eine wichtige Maßnahme zur effizienten Regulierung der Wildbestände und damit für den Erfolg des Waldumbaus, in den der Freistaat jährlich gut 15 Millionen Euro investiert. Für Liebhaber frischen Wildfleisches haben die Jagden einen weiteren Vorteil. Das Fleisch der erlegten Tiere kann man in den Forstbezirken kaufen.

Der Staatsbetrieb Sachsenforst ist für die forstliche Bewirtschaftung und Bejagung von etwa 200 000 Hektar Staatswald im Freistaat verantwortlich. Im Tharandter Wald besitzt der Sachsenforst vier Reviere. Diese sind im Schnitt 1 750 Hektar groß. „Auf diesem Gebiet erlegte Tiere sind Staatsbesitz“, sagt Sven Irrgang, der Leiter des Forstbezirks Bärenfels, zu dem auch der Tharandter Wald gehört. Wer das erlegtes Wild gleich mitnehmen will, muss es dem Sachsenforst abkaufen.

