Druckluftexperte Boge wirtschaftlich weit vorn Das Bielefelder Unternehmen hat offenbar auch 2017 den Nerv seiner Kunden getroffen. Ein gutes Signal für Großenhain.

Erfolgreich etabliert hat sich die Firma Boge in Großenhain. © SZ-Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Bielefeld/Großenhain. Das dürfte die Röderstädter freuen, zu hören: Zukunftsinvestitionen, Auszeichnungen und neue Geschäftsmodelle – das Bielefelder Familienunternehmen Boge kann auf ein Jahr voller Höhepunkte zurückblicken. Ein ganz besonderer im Jubiläumsjahr – der Betrieb feierte 110. Bestehen – war dabei die Eröffnung der Smart Factory am Hauptsitz in Bielefeld. Seit September 2017 wird dort die sogenannte High Speed Turbo-Technologie in Serie gefertigt. „Die Realisierung dieser Fertigungsstrecke stellte eine große Herausforderung für uns dar“, bekennt Wolf D. Meier-Scheuven, geschäftsführender Gesellschafter. Immerhin zwei Millionen Euro sei dafür investiert worden.

Und damit nicht genug. Mehr als fünf Prozent seines Umsatzes habe Boge im vergangenen Jahr in die Forschung und Entwicklung investiert. Dass die Bielefelder mit dieser Strategie auf dem richtigen Weg sind, zeigen auch die zahlreichen Auszeichnungen des Jahres 2017. So kürten die Wirtschaftszeitung Handelsblatt und das Beratungsunternehmen Capgemini unter anderem das „Continuous Improvement Programm“ zur „Best Industrial Business Solution 4.0“. Prämiert wurde der zukunftsweisende Ansatz, auf technologische Weiterentwicklung der Maschinen im Kundeneinsatz vor Ort zu setzen sowie das neuartige Finanzierungsmodell, bei dem sich Kunde und Unternehmen die tatsächlich eingesparten Energiekosten nach Hard- oder Software-Updates teilen.

Ein durchweg positives Resümee, das auch in Großenhain nicht ungehört bleibt. Der 2014 hier eröffnete Fertigungsstandort habe sich erfolgreich etabliert. „Wir sind sehr froh, dass Boge ein Teil unserer Stadt ist“, sagt Rathaussprecherin Diana Schulze. Mit Freude habe man deshalb auch vernommen, dass der Fertigungsstandort des weltweit agierenden Unternehmens erweitert werden soll. Ein Termin für einen Baubeginn stehe indes noch nicht fest.

