Druckluft ist nicht zum Händetrocknen da Anstatt Papier benutzt ein minderjähriger Flüchtling ein Luftdruckgerät zum Händetrocknen und verletzt sich am Auge. Der 16-Jährige wird schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Im Berufsschulzentrum Oschatz kam es am Montagvormittag zu einem Unfall. Zwei unbegleitete Minderjährige aus Somalia und dem Irak sollten sich nach den Arbeiten in der Werkstatt die Hände waschen. Wie Jugendliche in ihrem kreativen Leichtsinn so sind, benutzten sie zum Trocknen der Hände aber nicht das dafür vorgesehene Papier, sondern ein Luftdruckgerät.

Mit der Druckluft ließen sich die Hände doch viel effektiver trocknen – so dachten sie zumindest und setzten das Gerät in Gang. Allerdings entströmten gleich 7 Bar Luftdruck – zu viel für eine davor stehende Person. Einer der beiden 16-Jährigen wurde am Auge verletzt. Er musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär behandelt werden. Auch der zweite Jugendliche musste behandelt werden. Er erlitt einen Schock. Mit dem Ausmaß hatten die beiden wohl nicht gerechnet. (SZ)

