Druckhaus in Schwierigkeiten Als das Lausitzer Druckhaus jüngst sein Büro am Demianiplatz in Görlitz schloss, war noch unbekannt, warum. Jetzt gibt es neue Details.

So hieß es im Mai am Görlitzer Büro der Bautzener Druckerei. © nikolaischmidt.de

Noch immer stehen die Geschäftsräume am Görlitzer Demianiplatz leer, wo bis Mai die Kundenlounge des Bautzener Lausitzer Druckhauses zu finden war. Der Rückzug aus Görlitz, so zeigt sich jetzt, war Ausdruck wirtschaftlicher Schwierigkeiten des Unternehmens, das einst die Görlitzer Maxroi-Druckerei übernommen hatte und in der Region wachsen wollte. So hat das Bautzener Unternehmen jetzt ein Sanierungsverfahren eingeleitet. Das Amtsgericht Dresden erteilte dafür in der vergangenen Woche grünes Licht. Im Rahmen einer sogenannten Insolvenz in Eigenregie bleibt die Geschäftsführung im Amt. Sie arbeitet jedoch unter Aufsicht eines Sachwalters, um die Interessen der Gläubiger zu schützen. Im Fall des Druckhauses setzte das Gericht den Dresdner Anwalt Martin Dietrich in diese Funktion ein. Das Bautzener Druckhaus hat 50 Mitarbeiter, sie erhalten für die nächsten drei Monate Insolvenzgeld der Arbeitsagentur. Erst nach diesem Zeitraum könne man sagen, wie es für die Beschäftigten mittel- und langfristig weitergehe, so Martin Dietrich. Ziel sei der Erhalt des Standorts und der Arbeitsplätze.

Aus Sicht von Geschäftsführer Robert Czyzowski stehen die Chancen dafür gut. Bereits in der Vergangenheit habe das Familienunternehmen einen Strategiewechsel eingeleitet. Neben der Stärke in der Region, wo man die Nummer 1 sei, setze man auf das überregionale Digitaldruckgeschäft. „Hier wollen wir das Geschäft ausbauen“, sagt der Druckereichef. Die neue Strategie brauche allerdings Zeit, um nachhaltig zu greifen. Trotz positiver Rückmeldung der Kunden konnten deswegen die erwarteten Umsatzsteigerungen zunächst nicht erreicht werden. Das Druckhaus sei daher in „kurzfristige finanzielle Turbulenzen“ geraten. Die Zahlungsunfähigkeit habe im Raum gestanden. Zuvor waren Gespräche mit Großkunden und Gläubigern gescheitert. Nach Angaben des Unternehmens läuft der Geschäftsbetrieb während des Insolvenzverfahrens unverändert weiter. Alle Kunden würden beliefert. In Görlitz ging mit der Schließung der Kundenlounge eine jahrzehntelange Druckerei-Tradition zu Ende. Von den Bautzenern wird sie jedenfalls nicht fortgeführt.(SZ)

