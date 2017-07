Drucken wie vor 500 Jahren Erneut wird jetzt eine historische Handdruckpresse im Stadtmuseum gezeigt. Besucher können sie sogar selbst bedienen.

Eine historische Handdruckpresse können Besucher der Ausstellung „Luther, Lieder und Kanzlei“ bis zum 15. August in Aktion erleben und sogar selbst bedienen. © Stadt Meißen

Drucken gehört heute für viele zum Alltag. Längst nicht nur in der Zeitungs- und Zeitschriften- oder Buchbranche. An jeder zweiten Ecke werben Geschäfte mit preisgünstigen und schnellen Druckverfahren. Doch wie lief der Druckvorgang vor 500 Jahren? Das Meißner Stadtmuseum zeigt ab sofort eine historische Handdruckpresse. Sie bereichert die bis 15. August dauernde Ausstellung „Luther, Lieder und Kanzlei“ am Heinrichsplatz.

Die Leihgabe der Sächsischen Hauptbibelgesellschaft ist zum zweiten Mal in Meißen zu sehen, nachdem der Nachbau aus dem 16. Jahrhundert bereits im April große und kleine Gäste begeistert hatte. Diese können sich an der Presse sogar selbst ausprobieren, Buchstaben aufs Papier bringen. Laut der Leiterin des Museums Martina Fischer gibt es für Ferienkinder noch etwas Besonderes zu erleben: Spezielle Kinderführungen mit dem Museumsmaskottchen „Fledermaus Franzi“. Diese werden auf humorvolle Art das gesamte Haus und den Kreuzgang mit Blick auf die Klostergeschichte beleuchten. Zudem müssen Hinweise zum Thema „Findet Luther“ an verschiedenen Ausstellungsstücken entdeckt werden. Ein kleines Quiz rundet die Führungen ab.

Martina Fischer weist darauf hin, dass für die Führungen eine Anmeldung notwendig sei. Noch bis zum 27. August betrachtet eine Ausstellung des Generalkonsulats der Tschechischen Republik das Leben und Schaffen des Reformators Jan Hus. Der 1371 geborene böhmische Dozent und Prediger gilt als Wegbereiter für die Lehren Luthers. Mit „Luther, Lieder und Kanzlei“ zeigt das Stadtmuseum Meißen zudem bis zum 5. November 2017 eine Sonderausstellung zum Reformationsjubiläum.

Anmeldungen unter Tel. 03521 458857 oder 467333. Schüler in Gruppen bezahlen einen Euro pro Person.

zur Startseite