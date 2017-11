Druck machen für Polizeirevier Von den Stadträten wird Radebeuls OB beauftragt, mit Coswig und Moritzburg zu reden. Im Landtag gab es aber schon mal eine Abfuhr für die Grünen.

Jetzt gibt es vom Radebeuler Stadtrat auch einen richtigen Auftrag für Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos), sich für ein gemeinsames Polizeirevier mit den Nachbarorten Coswig und Moritzburg einzusetzen.

Die Stadträte der CDU-Fraktion hatten den Antrag dafür diese Woche in die Ratssitzung eingebracht. Der Grund: In Radebeul gibt es nur noch einen Polizeiposten, der von morgens, 8 Uhr, bis abends, 18 Uhr, besetzt ist. Das sei für die bevölkerungsreichste Stadt im Landkreis Meißen viel zu wenig. Immer wieder hatten auch Bürger diesen Zustand kritisiert.

Das Polizeirevier in Radebeul war im Zusammenhang mit dem Abbau von Stellen erst mit dem Coswiger Revier zusammengelegt worden. 2011 wurde auch das gemeinsame Revier geschlossen. Das Revier Meißen ist jetzt für beide Städte zuständig.

OB Wendsche sagte nach dem Beschluss zu, sich schnellstmöglich mit den Bürgermeistern der Nachbarn zu verständigen. Gemeinsam, so der Auftrag der Stadträte, solle dann die Forderung nach einem gemeinsamen Revier beim Land aufgemacht werden. Ähnliche Bestrebungen zur Gewährleistung der Sicherheit für die Bürger gibt es offenbar auch aus anderen Kreisen Sachsens.

Vor einigen Tagen hatten Bürgervertreter der Grünen sogar im Sächsischen Landtag den Antrag eingebracht, dass es in allen Städten mit mehr als 10 000 Einwohnern 24-Stunden-besetzte Polizeireviere geben soll. Dieser Landtagsantrag, so informierte Valentin Lippmann, innenpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, am Freitag, ist von den Landtagsabgeordneten der CDU, SPD und AfD am Donnerstag abgelehnt worden. Lediglich die Fraktion Die Linke enthielt sich.

Dazu erklärt Valentin Lippmann: „Ich bedauere, dass die anderen Landtagsfraktionen unserem Vorschlag für eine 180-Grad-Wende bei der Polizeipräsenz in der Fläche nicht gefolgt sind. Wir haben ein konkretes Angebot unterbreitet, wie man die fatale Entwicklung des Rückzugs der Polizei in der Fläche beenden kann.“ Er könne jetzt nur hoffen, dass die Ankündigung der CDU/SPD-Koalition, sich die Revierstruktur in Sachsen noch einmal genau anzuschauen, keine heiße Luft gewesen sei. Im Radebeuler Stadtrat gab es diese Woche, auch von den Grünen, der SPD und anderen Räten, die Aufforderung an die CDU-Mitglieder, ihren Vertretern beim Land deutlich zu machen, dass mehr Polizei gebraucht wird.

