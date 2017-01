Druck auf Autohäuser wächst Matthias Klei hat einiges in seine neuen Schauräume in Weißwasser investiert – nicht nur für die Kunden.

Mathias Klei hat seinem Autohaus im letzten halben Jahr ein optisches Face-Lift verpasst. Nicht nur außen. © Joachim Rehle

Vorn ein fabrikneuer, silbergrauer Pkw mit rotierenden Rädern, im Hintergrund ein Bergpanorama wie aus dem Bilderbuch. Das riesige Display an der Fassade des Autohauses am Alten Dorf in Weißwasser ist neu. Aber auch innen hat sich im letzten halben Jahr viel verändert. In der Werkstatt ist ein neuer Arbeitsplatz unter anderem für die Reparatur von 360-Grad-Kamerasystemen entstanden, im Schauraum schimmern neue Möbel in Weiß und Naturholzimitat. Überall prangen groß die Logos des Autoherstellers Skoda. Was in fünf Monaten Dauerstress bei laufendem Betrieb und unter Belastung der Mitarbeiter entstanden ist, findet Geschäftsführer Matthias Klei enorm. Die Verbesserungen, für die er einen sechsstelligen Eurobetrag investiert hat, kommen uneingeschränkt den Kunden zugute. Aber die Medaille hat eine Kehrseite. Ohne den Umbau hätte Skoda den Lizenzvertrag nicht verlängert.

Der Druck der Hersteller auf die Händler sei groß, sagt Klei. Egal ob BMW, Toyota, Renault oder Chrysler, heute nimmt das „Corporate Design“ einen kaum zu unterschätzenden Stellenwert ein. Auf Deutsch: Von der Werbung im Fernsehen über die Schauräume der Autohäuser bis zu den Visitenkarten der Verkäufer ist alles nach einem einheitlichen Muster gestaltet. Das erhöht die Wiedererkennbarkeit und steigert das Vertrauen der Kunden und damit den Wert der Marke. Frei nach dem Motto: Kenn’ ich – kauf’ ich. Für die Händler läuft alles nach einem vorbestimmten Masterplan. Das bestätigt Ingo Engel. Er ist Geschäftsführer von acht Mercedes-Autohäusern in Städten zwischen Cottbus und Bautzen. Im Weißwasseraner Autohaus stehen aktuell jedoch keine Neuerungen an.

Allgemein wird der Druck in immer kürzeren Abständen durch immer schnellere, vor allem technische, Innovationen weiter verstärkt. Der Trend reicht von den bereits erwähnten 360-Grad-Kameras bis zu Einparkassistenten für Anhänger. In den nächsten Jahren sind weitere Neuerungen und weitere Investitionen vorprogrammiert. Vielleicht ist wegen der steigenden Anforderungen sogar mit neuen Berufsbildern zu rechnen. Im Bereich Service und Vertrieb könnten ganz neue Positionen entstehen, meint Klei. Im vergangenen Jahr verbrachten seine Mitarbeiter im Schnitt 23 Tage auf Schulungen.

Bei den Investitionen müsse man zwischen den Anforderungen infolge des Markenauftritts und der technischen Fahrzeugentwicklung unterscheiden, bestätigt Ulrich Große. Er ist Hauptgeschäftsführer des Landesverbands des Kfz-Gewerbes Sachsen. Die Investitionen in Werkstattausrüstung, Mess- und Prüfmittel sowie Schulungen müssten alle Autohäuser und Werkstätten erfüllen, wenn sie auch zukünftig moderne Fahrzeuge warten und reparieren wollen, sagt er.

Die Technik ist jedoch nicht der allein bestimmende Parameter der allernächsten Zukunft im Automobilbereich. „Big Data“ war das alles bestimmende Thema auf dem 5. Fabrikhändlerkongress in der vergangenen Woche in Berlin. Die massenhafte Erhebung von Kundendaten und damit verbundene Anwendungen sollen noch mehr verkaufen helfen. Mittendrin die Händler, deren Platz es in Zeiten des rasanten technologischen Wandels als Mobilitätsdienstleister zwischen Hersteller und Kunde zu sichern gelte, so Ulrich Fromme, Vizepräsident des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK).

Auf dem neuesten Stand zu sein, bedeutet alles. Das hat auch Matthias Klei nicht geschadet. Die Werkstatt seines Autohauses ist gut nachgefragt. Mit 14 Tagen Vorlaufzeit müssen Kunden schon rechnen. Um die Wartezeit zu verkürzen, hat Klei im Herbst einen neuen Mitarbeiter eingestellt. Technik sei das eine, meint Klei. Die Freundlichkeit und Kompetenz der Mitarbeiter sei jedoch durch nichts zu ersetzen, ist er sich sicher. Skoda gibt ihm recht. Beim Service-Team-Cup des Autoherstellers belegten drei seiner Mitarbeiter 2016 in der Region Ost den ersten Platz – von insgesamt 480 gestarteten Teams.

