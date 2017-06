Droht Radeberg ein Verkehrs-Chaos? Mit dem Start in die Sommerferien wird ringsum an etlichen Straßen gebuddelt.

Werden solche Staubilder – wie vom November 2016 – auf der S177 bei Kleinerkmannsdorf und auch in der Radeberger Innenstadt die Bierstadt über den Sommer begleiten? Auf der S177, der B6 und an der Autobahn wird gebuddelt … © Thorsten Eckert

Droht jetzt das große Stau-Chaos? In jedem Fall kommt es in Sachen Verkehr für die Radeberger Innenstadt nun richtig dick. Denn mit Beginn der Sommerferien am 26. Juni wird gleich an mehreren wichtigen Straßen rings um Radeberg gebuddelt – und der Umleitungsverkehr wird dann durch die Bierstadt rollen …

Asphalt-Austausch auf der S177

Los geht’s mit der Sanierung des ramponierten Abschnitts der erst vor acht Jahren übergebenen neuen S 177 zwischen Krankenhaus und der Abfahrt nach Arnsdorf. Die Gegenrichtung – aus Großerkmannsdorf – wird befahrbar sein. Der Verkehr in Richtung Großerkmannsdorf wird derweil längs durch Radebergs Innenstadt über die Pulsnitzer Straße, die Rathenaustraße, die Pillnitzer Straße und anschließend durch Großerkmannsdorf umgeleitet. Voraussichtlich bis 25. August wird die Sanierung der Fahrbahndecke dort dauern, teilt die Radeberger Stadtverwaltung mit.

Vollsperrung der Badstraße steht an

Angespannt ist der Verkehr im Herzen Radebergs allerdings schon jetzt. Die Ober-straße wird zwischen Pulsnitzer Straße und Otto-Bauer-Straße saniert und ist deshalb voll gesperrt. Auch, wenn die Arbeiten wohl wie geplant Ende Juni abgeschlossen sind, zieht die Vollsperrung quasi nur ein paar Meter weiter: Dann wird die Badstraße zwischen Otto-Bauer-Straße und dem Abzweig nach Lotzdorf am „Lindenhof“ saniert und ebenfalls komplett gesperrt.

Auf der A4 wird es noch enger

Sanierungsarbeiten stehen auch noch an der Autobahn A 4 an; zudem wird an der Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla gebuddelt. Damit dürften viele Autofahrer quasi auf die Strecke über Seifersdorf nach Radeberg „fliehen“. Und in der Bierstadt ist damit auf der Christoph-Seydel-Straße mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen, fürchtet das Rathaus. Und dieser Ausweichverkehr von der Autobahn trifft an der Radeberger Krankenhaus-Kreuzung dann auch noch auf den schon erwähnten Umleitungsverkehr von der S 177 …

B6 in Weißig wird Bau- und Staustelle

Auch damit noch nicht genug! Weil auch noch an der B 6 im Bereich Weißig gebaut wird, muss auch noch in den Ortsteilen Ullersdorf und Großerkmannsdorf mit massivem Zusatzverkehr gerechnet werden. Denn die B6 wird halbseitig gesperrt und der Verkehr rollt Richtung Dresden dann am Schänkhübel Rossendorf über Großerkmannsdorf nach Ullersdorf und von dort dann zum Ullersdorfer Platz in Bühlau zurück auf die B6, teilt das zuständige Landesamt für Straßenbau mit.

Alles in allem bleibt nur zu hoffen, dass sich das Ganze nicht allzu schlimm auswirkt, da in den Sommerferien bekanntlich weniger Autos unterwegs sind.

